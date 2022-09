Netflix streicht 30 Stellen

Wirtschaft

Das Personal werde in der Animations-Abteilung abgebaut, wie das Unternehmen mitteilte.

Netflix Animation hat 30 Mitarbeiter entlassen. Die Nachricht kommt nach den jüngsten Umstrukturierungen in der Führungsetage, nachdem Netflix Anfang des Jahres Karen Toliver zur Vizepräsidentin für Animationsfilminhalte und Traci Balthazor zur Vizepräsidentin für Animationsfilmproduktion ernannt hatte.Die Entlassungen sind eine Folge der Konsolidierung des Netflix-Teams für die Produktion von Animationsfilmen unter einer zentralen Leiterin, Balthazor, die weiterhin eng mit Toliver zusammenarbeitet. Die Verkleinerung bedeutet keine Verringerung der Produktion von Netflix Animation, die seit 2020 sieben Oscar-Nominierungen erhalten hat.Im Juli erwarb Netflix das australische Animationsstudio Animal Logic im Rahmen einer Barübernahme. In seinem Brief an die Aktionäre für das zweite Quartal erklärte Netflix, dass das Studio und seine 800 Mitarbeiter, die größtenteils in Sydney und Vancouver ansässig sind, "uns dabei helfen werden, die Entwicklung unserer Animationsproduktionskapazitäten zu beschleunigen und unser Engagement für den Aufbau eines Animationsstudios von Weltklasse zu verstärken".