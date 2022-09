Fabian Fuchs ist der vierte «Prince Charming»

TV-News

Noch in diesem Monat startet bei RTL+ die vierte Staffel der Gay-Datingshow «Prince Charming».

Fabian Fuchs aus Berlin ist der neue2022. Das gab der Kölner Sender RTL am Donnerstag bekannt und veröffentlichte in Zuge dessen auch den Starttermin der vierten Staffel der Gay-Datingshow beim Streamingdienst RTL+. So beginnt die Suche nach Mr. Right am 29. September und damit rund anderthalb Monate später als im vergangenen Jahr. Geplant sind neun Folgen sowie eine Wiedersehens-Episode, die wöchentlich immer donnerstags beim Streamer erscheinen. Am 22. September erscheint dort bereits eine Sneak Peek mit den ersten Minuten.Darin wird Fuchs auf der griechischen Insel Rhodos die Wahl aus 21 Singles im Alter zwischen 22 und 34 Jahren aus ganz Deutschland, der Schweiz, Österreich, den Niederlanden und Belgien haben. «Prince Charming» basiert auf dem Format «Finding Prince Charming» von Paramount Global Content Distribution und wird von Seapoint produziert.„Ich habe viel Energie und Lust aufs Leben. In einer Beziehung suche ich jemanden, mit dem man Pferde stehlen kann", so Fuchs. Zu seiner neuen Rolle sagt er: „Ich habe viel Respekt vor der Rolle, denn sie bedeutet, vielen Männern gerecht werden zu müssen und sich dennoch am Ende für den Richtigen zu entscheiden. Das bringt neben einer großen Verantwortung auch viele Gefühle mit sich.“Ob und wann dessen Liebessuche auch im linearen Fernsehen bei Free-TV-Sender VOX zu sehen sein wird, steht derzeit noch nicht fest. Bei der Programmvorstellung im Juni im Rahmen der Screenforce Days hieß es zwar, dass die beiden Schwesterformate «Prince Charming» und «Princess Charming» definitiv bei VOX weiter gehen, doch in der heutigen Ankündigung wurde der Sender mit der roten Kugel nicht erwähnt. Nach der Ausstrahlung der dritten Staffel mit meist weniger als vier Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe wäre ein Verzicht im kommenden Jahr keine Überraschung.