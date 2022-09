RTL kündigt nächste Felix-Hutt-Doku an

TV-News

Der Investigativ-Reporter blickt hinter die Fassade der schillernden Modewelt. Ein «Extra Spezial» greift derweil Schönheitsideale in Zeiten von Social Media auf.

Mit dem Thema „Mallorca: Rauschgift, Rotlicht, Rocker“ feierte Investigativ-Reporter Felix Hutt seine Premiere bei RTL . Nun hat der Kölner Sender eine weitere-Dokumentation angekündigt. Am Donnerstag, den 13. Oktober, blickt Hutt ab 20:15 Uhr hinter die Kulissen der Mode(l)-Welt. „Ich habe erwartet, dass ich in der Modelindustrie auf Magersucht und extremen Leistungsdruck stoßen würde. Aber dass wir aufdecken, wie junge Models körperlich und seelisch missbraucht werden, hat mich überrascht und schockiert“, so Felix Hutt, der damit erste Eindrücke der neuen Dokumentation preisgibt.Insgesamt hat Hutt und sein Team ein Jahr in die Recherche investiert und ist dabei auf ein System gestoßen, das von Willkür und Missbrauch geprägt sein. Hutt spricht in der Doku zudem mit Beschäftigten im Modegeschäft, das immer wieder von Sexismus- und Ausbeutungs-Skandalen überschattet wird. Er interviewt Betroffene über ihren Knochenjob, finanzielle Ausbeutung und sexuellen Missbrauch. So treffen der Reporter und sein Team unter anderem die 20-jährige Masha aus Belarus, die anscheinend von ihrer Agentur ausgebeutet und überwacht wird.Im Anschluss greift eindas Thema „Die Sucht nach Schönheit“ ab 22:35 Uhr ab und erläutert, wie gefährlich falsche Schönheitsideale bei Instagram und Co. sein können. In den Sozialen Medien zeigt sich jeder meist nur von seiner schönsten Seite. Filter verzerren zunehmend die Realität. Im Zentrum steht die Frage, was passiert, wenn man sich davon zu sehr beeinflussen lässt und wenn der Wunsch nach dem perfekten Selfie einen sogar zum Beauty-Doc führt. Die Reporter begleiten eine Frau auf ihrem Weg zum Chirurgen und gehen in einem großen Experiment der Frage nach, wie Personen sich selbst wahrnehmen und wie sie auf Fremde wirken.