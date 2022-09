«Digman»: Sechs Darsteller verpflichtet

US-Fernsehen

Für die Animationsserie von Andy Samberg hat man sich zahlreiche Stars unter den Nagel gerissen.

Melissa Fumero, Tim Meadows, Tim Robinson, Mitra Jouhari, Dale Soules und Guz Khan haben sich der Besetzung vonangeschlossen, der kommenden Zeichentrickserie für Erwachsene von Andy Samberg («Brooklyn Nine-Nine») und Neil Campbell. Die Serie von Comedy Central spielt in einer Welt, in der Archäologen große Berühmtheiten und die coolsten Menschen auf dem Planeten sind, wobei Samberg den Protagonisten Rip Digman verkörpert."Als Kinder wurden wir dazu gebracht zu glauben, dass Archäologen allesamt knallharte, abenteuerlustige Rockstars sind, aber nachdem wir 20 lange Jahre damit verbracht haben, Karrieren in der Archäologie zu verfolgen, sehen wir jetzt, dass das eine Lüge war, die von Big Hollywood aufrechterhalten wurde", so Samberg und Campbell. "Also haben wir «Digman!» ins Leben gerufen, um endlich unsere Kindheitsträume zum Leben zu erwecken. Außerdem ist uns aufgefallen, dass es in letzter Zeit einen Mangel an neuen Fernsehsendungen gibt, und wir dachten uns, dass es ganz an uns liegt, der Welt das zu bringen, was sie am meisten vermisst: INHALT.""Andy ist eine einzigartige kreative Kraft mit der Vision, mutige, genreverändernde, komödiantische Geschichten zu erforschen", sagte Nina L. Diaz, President of Content und Chief Creative Officer von Paramount Media Networks & MTV Entertainment Studios. "Wir sind begeistert, mit ihm, The Lonely Island und CBS Studios bei «Digman!» - der ersten Serie, die Andy geschrieben und produziert hat - zusammenzuarbeiten, um das robuste Animationsangebot von Comedy Central zu erweitern.""Animation wird ein immer wichtigerer Teil unseres Comedy-Programms", sagte David Stapf, Präsident von CBS Studios. "Bei «Digman!» haben wir das Glück, mit einem unglaublich talentierten Team von Autoren, Animatoren und Sprechern zusammenzuarbeiten, darunter unsere fantastischen Partner bei Lonely Island, MTV Entertainment und Comedy Central."