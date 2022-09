Kehrtwende: Comcast ist an Hulu interessiert

Wirtschaft

Der Chef des Unternehmens knickt mit dieser Aussage ein und untermauert, dass Peacock ein gewaltiger Flop ist.

Braut sich ein Bieterkrieg um Hulu zusammen? Brian Roberts, Chairman und CEO von Comcast, bezeichnete Hulu als "phänomenales Geschäft" – und sagte, dass das Kabel- und Medienunternehmen an einem Kauf interessiert wäre, wenn Disney bereit wäre, es zu verkaufen. Unklar ist, warum Roberts diese Aussage tätigt. Ist man etwa mit der generellen Performance des eigenen Streamingdienstes Peacock unzufrieden?"Hulu ist ein phänomenales Geschäft. Seine Größe ist fantastisch. Es hat wunderbare Inhalte", sagte Roberts am Mittwoch auf der Goldman Sachs' Communacopia + Technology Conference 2022 in San Francisco. "Wenn es zum Verkauf stünde, wäre Comcast daran interessiert, 100 Prozent von Hulu zu kaufen, und ich denke, andere wären es auch."Gemäß der Vereinbarung, mit der Disney die operative Kontrolle über Hulu übertragen wurde, hat Comcast im Januar 2024 das Recht, von Disney zu verlangen, seine Hulu-Beteiligung zu kaufen (und umgekehrt hat Disney das Recht, Comcast zum Verkauf zu zwingen).