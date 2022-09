Podstars

Der junge Podcast begleitet vier Menschen zwischen 18 und 21 Jahren, die durch Europa mit der Bahn reisen.

Das Konzept vonist ein einfach und dennoch vielversprechend. Vier junge Erwachsene fahren drei Wochen mit dem Zug durch Europa. Doch die Reisenden kennen sich vor dem ersten Zusammentreffen nicht. Außerdem gibt es Regeln, Aufgaben und Überraschungen während des Trips.Los geht es in Berlin. Hier lernen sich die vier Protagonisten kennen. Mit dabei ist die 21-jährige Grete aus Berlin, die Modedesign studiert hat, immer beschäftigt ist und mit Ukulele reist. Außerdem kommt Leo aus Mannheim mit, die ebenfalls 21 ist, Techno liebt, Politikwissenschaft studiert und gerne in Clubs geht und sogar selbst auflegt. Der 19-jährige Mitreisende Jannis ähnelt äußerlich Filmstar Timothée Chalamet und kommt aus Freiburg im Breisgau. Und auch der 18-jährige Alex aus der Nähe von Paderborn ist mit dabei und macht für sein Leben gern Musik, vor allem mag er Hip-Hop.Für die Urlauber gibt es während der Europareise allerdings Regeln: Sie dürfen kein Handy benutzen, was heutzutage wohl nicht nur für junge Menschen schwierig ist. Außerdem wissen sie nie, was ihr nächstes Reiseziel ist. Und sie bekommen zusätzlich manchmal Aufgaben, die sie erledigen müssen. Moderatorin Laura verteilt zwölf Euro am Tag pro Person für Essen und Trinken. Dinge wie Unterkünfte und Ausflüge hat sie allerdings schon organisiert.Schon beim ersten Kennenlernen merkt man, dass der Podcast ein spannendes Experiment ist. Die Reisenden sind aufgeregt und neugierig, wo es hingeht. Noch interessanter finden sie allerdings, wer noch mitkommt. Schnell wird klar, dass es sich um ihre erste große Reise ohne die Eltern handelt: Normalerweise verlassen sich die Protagonisten auf ihr Smartphone. Wahrscheinlich liegt es daran, dass niemand von ihnen an Alltagsgegenstände wie Uhren, Taschenlampen, MP3-Player und ähnliches gedacht hat. Auch die Orientierung mit Stadtplan statt wie gewohnt mit Landkarten-App und die Frage, wer Schatzmeister werden soll, gestalten sich zunächst problematisch.«RAUS - Ab durch Europa!» ist eine Art Gegenentwurf zur ZDF-Sendung «Mit 80 Jahren um die Welt», in der alte Menschen andere Länder bereisen. Es gibt viele universale Themen, die sich auch bei RAUS schnell herauskristallisieren: Humor, Musik, Organisation, Zwischenmenschlichkeit und die eigenen Träume zu verfolgen.Der Podcast ist angenehm zu hören und bringt positive Sommerstimmung und eine gewisse Leichtigkeit mit sich. Die jüngere Generation kann sich wahrscheinlich sehr gut in die Reisenden hineinfühlen, ältere Hörerinnen und Hörer denken vielleicht an ihre Jugend zurück. Mit den Protagonisten erinnert man sich außerdem, wie schön Reisen durch europäische Metropolen ist.