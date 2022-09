Showtime-Aus: Paramount spricht mit Partnern

Wirtschaft

Das Unternehmen Paramount Global erwägt das Ende von Showtime, um Paramount+ zu stärken. Jetzt spricht man mit seinen Kooperationspartnern.

Paramount Global hat wahrscheinlich die Idee eines gebündelten Produkts, das Showtime und Paramount+ umfasst, mit Kabel- und Satellitenanbietern erörtert, so die oberste Führungskraft des Unternehmens, das weiterhin darüber nachdenkt, wie es seine verschiedenen Produkte am besten für die Verbraucher verpackt."Wir sollten dieses Gespräch führen", sagte Paramount-CEO Bob Bakish auf einer von Goldman Sachs veranstalteten Investorenkonferenz. "Es ist nicht so, dass wir eine Entscheidung getroffen haben." Bakish weiter: "Ich garantiere Ihnen, dass sich unsere Produktlinie weiterentwickeln wird", sagte er. "Es wird weiterhin besser werden."Das ‚Wall Street Journal‘ berichtete am Dienstag, dass Paramount erwägen könnte, seinen Showtime-Streamingdienst einzustellen und stattdessen seine Inhalte auf Paramount+ zu verlagern. Bakish deutete jedoch an, dass sich das Unternehmen noch nicht auf dieses Modell festgelegt habe, auch wenn es alle Arten von Bündelungen seiner Streaming-Assets erforscht. Paramount betreibt Paramount+ und Showtime, die beide von Abonnenten abhängig sind, sowie Pluto, das kostenlos und werbefinanziert ist.