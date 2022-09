«Mord auf Ex»-Podcasterinnen machen Doku für ProSieben

TV-News

In der Primetime widmen sich Leonie Bartsch und Linn Schütze dem Fall Andreas Darsow. Darin finden sie Hinweise, die Fragen an der Schuld des verurteilten Mörders aufkommen lassen.

Derzeit bespielt ProSieben seine Primetime am Dienstagabend mit dem True-Crime-Formatund fuhr damit bei der Premiere der neuen Staffel ordentliche 9,0 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe ein. Das ist zwar etwas unterhalb des Niveaus der ersten Staffel aus dem vergangenen Jahr anzusiedeln, als bis zu 11,3 Prozent möglich waren, dennoch wird ProSieben auch weiterhin dem True-Crime-Genre treu bleiben. Wie die Unterföhringer TV-Station ankündigte, hat man sich die Dienste der erfolgreichen True-Crime-Podcasterinnen Leonie Bartsch und Linn Schütze vongesichert.Sie werden am Dienstag, 11. Oktober, ab 20:15 Uhr unter dem Titelden Fall Andreas Darsow erzählen. Die exklusive ProSieben-Reportage der beiden Journalistinnen beruht auf ihrer Audio-Dokumentation "Die Nachbarn" aus dem vergangenen Jahr 2021, die für den Deutschen Podcast Preis nominiert war. Sie entdecken darin bisher unbekannte Hinweise, die Fragen an der Schuld des verurteilten Täters aufwerfen.„ProSieben 'verfilmt' zum ersten Mal einen Podcast und bebildert eine Reportage, die es bisher nur als Audio-Dokumentation gab. Wir bringen die beiden jungen Macherinnen, die mit ihrer Marke «Mord auf Ex» zu Deutschlands True-Crime-Elite zählen, mit ihrer spannenden Investigativ-Recherche aus den Kopfhörern auf die Bildschirme Deutschlands. Und das Beste daran: Beide haben ihre journalistische Laufbahn als Volontärinnen bei Sat.1 bzw. ProSieben begonnen. Eine tolle Erfolgsgeschichte, die wir sehr gerne weiter begleiten“, erklärt Stefan Vaupel, Chefredakteur ProSieben.Die zweite Staffel „Die Nachbarn: Neue Spuren" ist ab Montag, 19. September, auf allen Podcast-Plattformen verfügbar und wird exklusiv von Seven.One Audio vermarktet. «Unschuldig im Gefängnis? Der Fall Andreas Darsow» wird von K2H Klamroth2Hohenfeld produziert.