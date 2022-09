Taye Diggs übernimmt «Back in the Groove»

US-Fernsehen

Das neue Format von Hulu handelt von mehreren Frauen in den 40ern.

Hulu hat, eine Reality-Dating-Serie, die von Taye Diggs moderiert wird, in Auftrag gegeben. Die Show handelt von drei Single-Frauen in den 40ern, die sich in ihrem Alltagstrott festgefahren fühlen. Sie verlassen ihre Komfortzone und begeben sich ins The Groove Hotel, einem magischen Resort in der Dominikanischen Republik, wo sie ihre Jugend wiederentdecken, fröhlich leben und die Liebe zu Männern finden wollen, die nur halb so alt sind wie sie.In Anlehnung an das Sprichwort, dass man sich nicht in jemand anderen verlieben kann, bevor man sich nicht in sich selbst verliebt hat, haben die Frauen im Groove Hotel die Möglichkeit, beides zu tun. Ob Seitensprung, Freundschaft, wahre Liebe oder irgendetwas dazwischen – «Back in the Groove» will älteren Frauen die Chance geben, die Verantwortung zu übernehmen, Doppelmoral zu durchbrechen und dabei Spaß zu haben.Die Hauptfiguren der Serie sind Sparkle, eine 43-Jährige aus Atlanta, Steph, eine 41-Jährige aus Miami, und Brooke, eine 42-Jährige aus Los Angeles. Elan Gale fungiert als Showrunner der acht Episoden umfassenden Serie. Er und Diggs sind neben Bill Dixon, Sonya Wilkes, Evan Wilkes, Michael Krupat, John Luscombe und Shannon Stoeke die ausführenden Produzenten. Walt Disney Television Alternative und Beyond Media Rights Ltd. produzieren beide.