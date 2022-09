Wahlbergs schließen TV-Deal mit Lionsgate ab

US-Fernsehen

Jenny McCarthy Wahlberg und Donnie Wahlberg sollen unter anderem Reality-Projekte, Dokumentarfilme, Kurzfilme und Non-Fiction-Podcasts produzieren.

Jenny McCarthy Wahlberg und Donnie Wahlberg haben einen Drei-Jahres-Vertrag mit Lionsgate Television für ungeskriptete Projekte unterzeichnet. Der Vertrag sieht vor, dass die beiden über ihre neu gegründete Firma Work Baby Productions ungeskriptete und Reality-Projekte, Dokumentarfilme, Kurzfilme und Non-Fiction-Podcasts produzieren und entwickeln. Das Lionsgate-Unternehmen Pilgrim Media wird im Rahmen der Vereinbarung Entwicklungsunterstützung und Produktionsdienstleistungen für verkaufte Projekte anbieten."Unser Fokus als Paar und als Partner ist es, Projekte, die uns am Herzen liegen, ans Licht zu bringen", so Wahlberg und McCarthy Wahlberg. "Unsere neuen Partner bei Pilgrim und Lionsgate teilen diese Leidenschaft, und wir freuen uns sehr, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um diese Träume zu verwirklichen."McCarthy Wahlberg ist derzeit Jurorin bei der beliebten FOX-Show «The Masked Singer». Zuvor moderierte sie die Talkshow «The Jenny McCarthy Show» sowie eine Radiosendung und war Co-Moderatorin bei «The View». Als Schauspielerin ist sie für ihre Auftritte in der «Scream»-Franchise und in Filmen wie «John Tucker Must Die» bekannt. Wahlberg spielt derzeit die Hauptrolle in der CBS-Serie «Blue Bloods».