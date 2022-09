«Star Wars»-Serie «The Acolyte» besetzt Manny Jacinto

US-Fernsehen

Derzeit bereitet Disney eine weitere Serie im galaktischen Weltraum vor.

Die «Star Wars»-Serieauf Disney+ hat Manny Jacinto zu ihrer Besetzung hinzugefügt. Jacinto gesellt sich zu der bereits angekündigten Serienhauptdarstellerin Amandla Stenberg sowie zu den Darstellern Jodie Turner-Smith und Lee Jung-jae. Laut den Quellen werden Stenberg, Jacinto und Lee die drei Hauptfiguren der Serie sein.Jacinto ist am besten für seine Rolle in der von der Kritik gefeierten NBC-Sitcom «The Good Place» bekannt, in der er während der vier Staffeln der Serie die Rolle des Jason spielte, eines nicht ganz so hellen Floridianers mit einer Liebe für Blake Bortles und die Jacksonville Jaguars. Seitdem hat er in der Hulu-Serie «Nine Perfect Strangers» und Netflix' «Brand New Cherry Flavor» mitgespielt.«Russian Doll»-Mitschöpferin Leslye Headland als Showrunnerin, Autorin, Regisseurin und ausführende Produzentin fungierte. Stenberg wurde im Juli 2022 für die Hauptrolle bestätigt. Offizielle Details zur Handlung werden noch unter Verschluss gehalten, aber es ist bekannt, dass die Serie ein Jahrhundert vor den Ereignissen von «Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung» spielt. Sie soll die Galaxis auf dem Höhepunkt der Ära der Hohen Republik zeigen, als die Jedi am stärksten waren und man glaubte, die Sith seien aus der Galaxis ausgerottet worden.