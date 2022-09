1. FC Köln überzeugt bei RTL

Quotennews

Beim Gesamtpublikum machte das erste Gruppenspiel des Kölner Vereins eine gute Figur.

Vor einer Woche startete die UEFA Europa Conference League in das zweite Jahr. Der 1. FC Köln trat im Stade de Nice gegen OGC Nizza an und erreichte ein solides 1:1. Am Donnerstag stand die zweite Begegnung des Fußballwettbewerbs an. Dieses Mal spielte die Mannschaft im heimischen Kölner Stadion gegen den tschechischen Klub 1. FC Slovácko. Das Spiel endete 4:2.Die ersten 45 Minuten, die von Marco Hagemann und Steffen Freund kommentiert wurden, erreichten 2,57 Millionen Fernsehzuschauer und verbuchten einen Marktanteil von starken 9,8 Prozent. Die Sendung erzielte eine Reichweite von 0,64 Millionen 14- bis 49-Jährige, RTL sicherte sich mäßige 10,8 Prozent. Die zweite Hälfte lockte 2,83 Millionen Zuseher an, die Partie erreichte einen Marktanteil von 14,2 Prozent. Die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) ermittelte 0,66 Millionen Umworbene, die für 14,3 Prozent Marktanteil standen.Weniger beliebt war die einstündige Highlight-Sendung, durch die Laura Papendick um 23.00 Uhr führte. An der Seite der Experten Lothar Matthäus und Karl Heinz Riedle waren 1,21 Millionen und 9,3 Prozent dabei. In der Zielgruppe fuhr man 0,25 Millionen ein, das bedeutete 8,9 Prozent. Um 20.15 Uhr sendete die Fernsehstation ein viertelstündigeszum Thema „Kostenexplosion – Gemeinsam durch die Krise“, das sich 1,99 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen wollten (7,7 Prozent). Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,56 Millionen verbucht, der Marktanteil lag bei 10,0 Prozent.