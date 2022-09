Sinead OConnor-Doku kommt ins Kino

US-Fernsehen

Der Sender Showtime nutzt die Möglichkeit, damit der Spielfilm für einen Oscar nominiert werden kann.

, ein Dokumentarfilm über das Leben und die Karriere von Sinead O'Connor, wird am 23. September in New York und Los Angeles in die Kinos kommen und eine Woche zu sehen sein, um sich für den Academy Award zu qualifizieren. Der Kinostart erfolgt einige Tage vor dem Debüt der Doku am 30. September auf Showtime, wo der Film per Streaming und On-Demand verfügbar ist.Der 97-minütige Film unter der Regie von Kathryn Ferguson zeichnet O'Connors Aufstieg zu weltweitem Ruhm nach der Veröffentlichung von "Nothing Compares 2 U" im Jahr 1990 nach, ebenso wie das schließliche Exil der irischen Sängerin aus dem Pop-Mainstream, nachdem sie 1992 bei «Saturday Night Live» ein Foto von Papst Johannes Paul II. zerrissen hatte. Die Doku beleuchtet auch andere Kontroversen, die für Schlagzeilen sorgten, wie O'Connors Weigerung, während des Golfkriegs in einem Stadion in New Jersey aufzutreten, wenn die Verantwortlichen des Stadions nicht auf das Abspielen der Nationalhymne verzichten. Damals wurde die politische und religiöse Empörung des Stars mit Empörung aufgenommen. Fergusons Porträt-Doku zeigt, dass O'Connor ihrer Zeit 30 Jahre voraus war, und zwar aus einem zeitgenössischen feministischen Blickwinkel."Ich war beeindruckt von Showtime und ihrem fantastischen Angebot an Dokumentarfilmen", sagt Ferguson. "Wir haben uns gefreut, Teil davon zu sein, und als Streaming-Sender haben sie eine Kinoveröffentlichung sehr unterstützt. Als ich Anfang 2018 von diesem Projekt träumte, hoffte ich wirklich, dass es auf eine sehr filmische Art und Weise mit dem Publikum geteilt werden würde. Die Tatsache, dass es in die Kinos kommt, ist die Erfüllung meiner kühnsten Träume."