Der Podcast zeigt, was heute an Europas Grenzen passiert.

Das abgebrannte Geflüchteten-Camp in Moria am Rand von Europa wird zum Symbol gescheiterter Asylpolitik von Europa. Welche Verbrechen passieren heute noch in Europa? Und wie wird in Wahrheit mit Geflüchteten umgegangen? Auf Spotify seit dem 09. Juni 2022 zu hören ist, was heute noch immer Tragisches in Europa geschieht. Dies dokumentiert der 8-teilige PodcastAuf der griechischen Insel Lesbos befand sich bis September 2020 ein Lager für Geflüchtete. Das völlig überfüllte Lager brannte ab, wodurch tausende Menschen obdachlos wurden. Ein Sinnbild für gescheiterte europäische Migrationspolitik.Denn seit dem Ende des zweiten Weltkriegs, waren nicht mehr so viele Menschen auf der Flucht wie zur heutigen Zeit. Wie steht es um die Wahrheit, in Europa Zuflucht zu finden und was passiert überhaupt an den Grenzen von Europa? In dem Podcast «Momento Moria» wird die Frage nach Menschenrechtsverletzungen behandelt und was Europa damit zu tun hat. Es wird für "Nie wieder Moria" plädiert und darüber gesprochen, was passiert ist und noch viel wichtiger, was sich verändert hat.Ist es möglich, dass solch schlechte Zustände, wie in dem Lager in Moria herrschten, politische Strategien sind um Menschen vor einer Flucht gezielt nach Europa abzuschrecken? Eine Frage der sich die beiden Hostinnen Sham Jaff und Franziska Grillmeier stellen. Eine Frage nach der Migrationspolitik und dem europäischen Asylrecht. Es wird darüber aufgeklärt, wie das europäische Asylrecht geregelt ist, was das Dublin-Verfahren bedeutet und wie es zu dem Anstieg von Menschenrechtsverletzungen kommen konnte.Schon zu Beginn wird den Hörern versprochen, nach dem Podcast einen anderen Blickwinkel auf Europa einnehmen zu können. Gemeinsam werden auf die Überreste von Moria geschaut und es steht die Frage im Raum: Warum gelingt eine Flucht aus der Ukraine auf einem menschenwürdigeren Weg als aus Afghanistan oder Syrien? Die Zuhörer hören von Malid, einem ehemaligen Geflüchtetem, der aus seiner Zeit in Moria spricht.Für Menschen, die die komplexen Zusammenhänge der europäischen Migrationspolitik besser verstehen wollen, ist dieser Podcast genau der Richtige. Denn Jeder kann seinen Teil dazu beitragen, wie die Zuflucht nach Europa für Menschen aussehen kann. Der Podcast «Memento Moria - Was heute an Europas Grenzen passiert» möchte zu verstehen bringen, wie sich seither zwar einiges verändern konnte, sich aber wenig für geflüchtete Menschen verbessert hat.