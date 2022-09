Primetime-Check

Wie viele Menschen sahen den «Tatort» aus Stuttgart? Wie viele ließen sich vom ZDF auf den Campingplatz «Malibu» entführen? Konnte «Local Hero» bei der Premiere überzeugen?

Der Stuttgarter„Der Mörder in mir“ überzeugte 9,28 Millionen Menschen zum Einschalten, was einem Marktanteil von 31,1 Prozent entsprach. Mit 1,89 Millionen 14- bis 49-Jährigen sorgte der Krimi für eine Sehbeteiligung von 25,3 Prozent.nahezu drittelte die Reichweite auf 3,38, was weiterhin überdurchschnittliche Markanteile von 14,6 und 9,8 Prozent zur Folge hatte. Im ZDF standauf dem Programmplan. Den 90-Minüter sahen 3,83 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon 0,42 Millionen jünger waren. Die Marktanteile beliefen sich auf ausbaufähige 12,9 Prozent bei allen und 5,6 Prozent bei den Jüngeren.undsahen ab 21:45 Uhr 4,89 und 2,53 Millionen Zuschauer, was die Marktanteile auf 19,1 und 15,4 Prozent steigen ließ. Beim jungen Publikum wurden starke 10,7 und schwache 4,2 Prozent ausgewiesen.floppte zur Premiere. Die neue ProSieben-Eigenproduktion sahen lediglich 0,42 Millionen Zuschauer, darunter 0,23 Millionen aus der werberelevanten Zielgruppe. Mit Marktanteilen von 1,5 Prozent auf dem Gesamtmarkt und 3,3 Prozent bei den Umworbenen lag ProSieben in der Primetime im feuerroten Bereich.spülte dagegen 1,51 Millionen Zuschauer zu Sat.1. Der Blockbuster bescherte dem Bällchensender 5,8 Prozent bei allen und 11,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. RTLZWEI setzte mitebenfalls auf einen Spielfilm, für den sich 0,48 Millionen Zuschauer interessierten. Mit 1,7 Prozent lief es auf dem Gesamtmarkt mau, in der Zielgruppe wurden hingegen zufriedenstellende 4,1 Prozent registriert. Hier lag die Reichweite bei 0,29 Millionen.Jeweils eigenproduzierte Ware gab es bei RTL, VOX und Kabel Eins zu sehen, wobeimit 1,43 Millionen RTL-Zuschauern noch die meisten anlockte.folgten ab 22:30 Uhr noch 0,86 Millionen. In der Zielgruppe standen mäßige 8,8 und 8,9 Prozent zu Buche. Bei VOX hieß es. Das Promi-Spezial sorgte für 0,77 Millionen Zuschauer und einen Zielgruppenanteil von 5,7 Prozent. Kabel Eins verpasste mitund 2,4 Prozent Marktanteil beim werberelevanten Publikum deutlich den Senderschnitt. Insgesamt sahen die Sendung 0,59 Millionen Zuschauer.registrierte ab 22:20 Uhr 0,39 Millionen Menschen und eine Einschaltquote von 4,2 Prozent in der Zielgruppe.