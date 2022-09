«The Flash» mit gutem Auftakt

Quotennews

Am Montagabend startete bei ProSieben Maxx die achte Staffel der Superhelden-Serie.

Im August kam aus den USA die für Serienfans unschöne Nachricht, dass die The-CW-Serienach der neunten Staffel eingestellt werden wird. Nach Abschluss der neunten Staffel wird «The Flash» eine der am längsten laufenden CW-Serien aller Zeiten sein, vor allem, wenn man die Serien betrachtet, die ausschließlich auf dem kleineren US-Network entstanden sind. Bis die finale Episode über die Bühne geht, wird es aber noch etwas dauern. Die neunte Runde soll nicht vor dem kommenden Jahr starten.Am Montagabend stand zunächst die deutsche Free-TV-Premiere der achten Staffel auf dem Plan, die von ProSieben Maxx ausgestrahlt wurde. Die ersten beiden Folgen, die jeweils den Namen „Armageddon“ tragen, lockten 0,12 und 0,11 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zum Spartensender. Ab 22:00 Uhr folgten der Doppelfolge 0,08 und 0,07 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer aus der Zielgruppe. Der Marktanteil auf dem Gesamtmarkt belief sich bis 23:40 Uhr auf solide 0,6 und ordentliche 0,8 Prozent. In der Zielgruppe wurden zufriedenstellende 1,5 und sehr gute 2,1 Prozent ausgewiesen.Damit überbot «The Flash» das Niveau der vorherigen Staffel, die im Schnitt nur 90.000 Zuschauer unterhielt, darunter befanden sich 40.000 Umworbene. In der Zielgruppe stand im Vorjahr lediglich ein durchschnittlicher Marktanteil von mageren 0,9 Prozent. Insgesamt wurden ebenfalls unterdurchschnittliche 0,5 Prozent ausgewiesen. Damit ist der Start in die vorletzte Season bei ProSieben Maxx geglückt.