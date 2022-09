Primetime-Check

Wie lief es für «Die Höhle der Löwen» bei VOX? Landete die Gründershow vor «Wer wird Millionär?»

RTL sicherte sich mitund 3,28 Millionen Zuschauern ab drei Jahren am Montagabend einmal mehr die größte Reichweite der Privatsender. Dies hatte 12,5 Prozent Marktanteil zur Folge. Das Günther-Jauch-Quiz sorgte außerdem für 0,81 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer, die 13,1 Prozent generierten. Damit überholte man erstmals in diesem Herbst die VOX-Gründershow, die in der Zielgruppe auf 0,74 Millionen und 12,9 Prozent kam. Insgesamt sahen das von Amiaz Habtu moderierte Format 1,72 Millionen Menschen, die Gesamtsehbeteiligung belief sich auf 7,2 Prozent.ProSieben setzte bis Mitternacht auf vier-Folgen, die zunächst 0,76 und 0,75 Millionen Zuschauer sahen, ab 22:13 Uhr sank das Interesse auf 0,61 und 0,47 Millionen. In der Zielgruppe bewegte sich der Marktanteil zwischen 5,0 und 5,6 Prozent. Sat.1 strahlte «The First Avenger: Civil War» ► vor 0,88 Millionen Marvel-Fans aus, was in der Zielgruppe für ordentliche 7,4 Prozent sorgte.Kabel Eins setzte ebenfalls auf einen Spielfilm,unterhielt 0,82 Millionen Zuschauer, der Marktanteil beim werberelevanten Publikum belief sich auf 4,0 Prozent. RTLZWEI musste beiVerluste hinnehmen, die dritte Folge sahen 0,60 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe reicht es für ausbaufähige 3,5 Prozent.Das Erste setzte zunächst auf die Sondersendung, die bis 21:00 Uhr 4,17 Millionen Zuschauer an die blaue Eins band. Die Marktanteile bewegten sich mit 15,2 Prozent bei allen und 17,7 Prozent bei den Jüngeren auf einem tollen Niveau.undkamen danach auf 2,60 und 2,43 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag ab 21:00 Uhr bei 10,2 Prozent, ab 22:15 Uhr bei 12,7 Prozent. Bei den Jüngeren wurden 7,8 und 10,6 Prozent ausgewiesen. Im ZDF sahen 3,59 Millionen den Spielfilm, was einen Marktanteil von 13,3 Prozent generierte. Bei den Jüngeren waren nur 5,5 Prozent drin.undsahen danach 3,57 und 1,70 Millionen Menschen, die Marktanteile sanken von 15,0 auf 11,5 Prozent respektive von 8,2 auf 7,5 Prozent bei den Jüngeren.