3 Quotengeheimnisse

Viele Menschen fragen sich: Wie wird das Wetter in meiner Region? Apps, Webseiten & Co. sind dafür sehr beliebt. Das Fernsehwetter aber auch.

Am Montag, den 19. September, hatte das ZDF die Nase vorne. Das 19.22 Uhr-Wetter erreichte 3,76 Millionen Zuschauer und erschloss sich 17,2 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,41 Millionen Zuseher verbucht, das bedeutete 9,9 Prozent. Um 22.13 Uhr schalteten 3,17 Millionen Zuseher ein, das war der dritte Platz unter den Wettershows. Dies sorgte für 14,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sprang der Zeiger auf 0,47 Millionen und 8,7 Prozent. Fun Fact: Keine ProSieben-Sendung hatte am Montag mehr Zuschauer als das ZDF-Wetter am späten Abend.Schon seit Jahren ist auch das Wetter im Anschluss an die RTL-Hauptnachrichtensendung beliebt. Nach der 15-minütigen Sendung blieben noch 3,18 Millionen Zuschauer dran, das bedeutete 14,8 Prozent. Bei den Umworbenen wurden tolle 0,70 Millionen Zuseher verbucht, das bedeutete 16,9 Prozent. In der Nacht auf Dienstag sahen sogar 0,47 Millionen Zuschauer zu, mit 0,18 Millionen Umworbenen wurden 10,5 Prozent erzielt.Im Vorfeld an die «Tagesschau» strahlt Das Erste immer eine sehr ausführliche Wetterschau aus. Doch diese kann zwar mit einer hohen Reichweite punkten, kommt aber nicht auf die Ergebnisse von anderen Sendungen, die ebenfalls im Ersten laufen. Deshalb kann man sich über 1,92 Millionen Zuschauer nicht wirklich freuen, der Marktanteil lag bei 7,9 Prozent. Mit 0,26 Millionen Zusehern verbuchte man lediglich 5,2 Prozent.