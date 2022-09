A+E schließt Vertrag mit Forster Driver

US-Fernsehen

Auch Zoë Kent ist bei dem neuen Geschäftskontrakt dabei.

A+E Studios hat einen First-Look-Deal mit Foster Drivers und Zoë Kents Driver+Kent Media unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung wird Driver+Kent für A+E Studios Projekte entwickeln und produzieren, die auf allen Plattformen weltweit und im Inland vertrieben werden."Foster und Zoë haben ein Auge für Geschichten, die relevant sind, ein globales Publikum ansprechen und die Komplexität der Welt, in der wir leben, aufzeigen", sagte Tana Nugent Jamieson, Executive Vice President of Creative Affairs bei A+E Studios. "Ihr vielseitiger Film- und Fernsehhintergrund in Kombination mit ihrer Leidenschaft für lebendiges und integratives Storytelling macht sie zu idealen Partnern für uns bei A+E Studios. Wir sind begeistert, mit Driver+Kent Media zusammenzuarbeiten und freuen uns auf das, was vor uns liegt.""Wir sind begeistert, unsere Beziehung zu dem großartigen Team von A+E Studios durch unseren neuen First-Look-Vertrag zu vertiefen", so Driver und Kent. "Sie waren großartige kreative und strategische Partner bei all unseren gemeinsamen Projekten und haben uns beim Aufbau unseres Unternehmens und unserer Marke sehr unterstützt. Es geht nicht nur um die Projekte, an denen man arbeitet, sondern auch um die Menschen, mit denen man bei diesen Projekten zusammenarbeitet, und wir könnten uns nicht mehr darauf freuen, was Driver+Kent Media und A+E Studios in Zukunft gemeinsam aufbauen werden."