Welke und Böhmermann steigern sich teils deutlich

Quotennews

Die «heute-show» durchbrach beim jungen Publikum die 20-Prozent-Marke, während das «ZDF Magazin Royale» ebenfalls eine Steigerung vorweisen konnte.

In der vergangenen Woche kehrte diemit Oliver Welke aus der Sommerpause zurück und sorgte ab 22:30 Uhr für ein 3,17-millionenköpfiges Publikum, was zwar der niedrigsten Reichweite einer regulären Ausgabe in diesem Jahr entsprach, aber dennoch für formidable 17,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 18,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen reichte. In dieser Woche wollten 3,77 Millionen Zuschauer die Satire-Show nicht verpassen. Der Marktanteil bewegte sich bei tollen 19,1 Prozent. Mit 0,99 Millionen 14- bis 49-jährigen Sehern waren für den Mainzer Sender tolle 20,4 Prozent drin – der zweitbeste Wert beim jungen Publikum in diesem Jahr.Im Anschluss schalteten zwar viele Menschen ab, dochsorgte weiter für gute Quoten beim jungen Publikum. Ab 23:05 Uhr waren zwar „nur“ noch 1,47 Millionen Zuschauer wach, sodass ein Marktanteil von mäßigen 9,4 Prozent heraussprang, doch 0,56 Millionen Jüngere fanden das Thema In-Game-Käufe und Mikrotransaktionen interessant. Die Folge: Die Einschaltquote lag bei 14,7 Prozent.Mit einer Woche Verspätung startetein die neunte Staffel. Vor einer Woche musste der Start der Vorabendserie wegen einer «ZDF spezial»-Ausgabe zum Tode von Queen Elizabeth II. verschoben werden. Die Folge „Neues Glück“ sahen ab 19:25 Uhr 2,68 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von annehmbaren 11,9 Prozent entsprach. Die erste von 29 neuen Episoden, bei denen Annina Hellenthal die Hauptrolle spielt, sahen aber nur 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährige. Der Marktanteil in dieser Zuschauergruppe lag bei schwachen 3,9 Prozent.