Trotz Niederlage: RTL verbucht mit Basketball-Übertragung sensationelle Werte

Quotennews

Erneut sorgte Frank Buschmann für emotionale Stimmung am RTL-Mikrofon, die bis zu 3,80 Millionen Zuschauer nicht verpassen wollten.

Zu Beginn der Woche sicherte sich RTL etwas überraschend über eine Sublizenzvereinbarung mit der Deutschen Telekom die Übertragungsrechte am Viertelfinal-Spiel der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Die Übertragung wurde nicht nur für das DBB-Team zum vollen Erfolg, denn man war siegreich gegen die favorisierte griechische Mannschaft, auch RTL durfte sich über grandiose Einschaltquoten freuen. So sahen über zwei Millionen Menschen das entscheidende vierte Viertel, was einem tollen Marktanteil von 10,3 Prozent entsprach. In der Zielgruppe waren sogar bis zu 18,0 Prozent drin.An gestrigen Freitag standen die Vorzeichen ähnlich, denn Halbfinal-Gegner Spanien ging ebenfalls als Favorit in das Duell gegen Deutschland. Am Ende setzten sich die Spanier mit 96:91 durch. Zu Beginn der Partie, die erneut von Frank Buschmann kommentiert wurde, waren 2,18 Millionen Zuschauer dabei. Im zweiten Viertel steigerte sich die Reichweite auf 2,49 Millionen. Aus der Zielgruppe stammten 0,83 und 1,01 Millionen 14- bis 49-jährige Basketball-Fans. Die Marktanteile bewegten sich bei ordentlichen 8,4 und 9,5 Prozent beim Gesamtpublikum, während bei den Umworbenen starke 15,5 und 17,7 Prozent zu Buche standen.Die zweite Halbzeit wollten 3,26 und 3,80 Millionen Menschen nicht verpassen, sodass die Marktanteile auf herausragende 12,6 und 15,7 Prozent anstiegen. Auch in der Zielgruppe wuchs das Interesse auf 1,33 und 1,50 Millionen jüngere Zuschauer. In dieser Zuschauergruppe wurden Marktanteile von fantastischen 22,3 und 25,6 Prozent ausgewiesen. Im Nachgang an die Partie verfolgten die Highlights ab 22:21 Uhr 1,10 Millionen Zuschauer. Die von Laura Papendick moderierte Sendung kam auf Marktanteile von 5,2 und 9,6 Prozent. Trotz der Niederlage darf sich RTL über sensationelle Marktanteile freuen. Am Sonntag zeigt der Kölner Sender ab 16:45 Uhr das Spiel um Platz 3 der deutschen Mannschaft gegen Polen.