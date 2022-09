«Sportschau» weiter klasse

Quotennews

Ein zweieinhalbstündiger Zusammenschnitt des Hurricane Festivals fand nach Mitternacht keinen Anschluss. Am Vormittag strahlte man die Eröffnung des Oktoberfestes aus.

Das Erste setzte – wie seit Jahren gewohnt – am Samstagvorabend auf König Fußball. Um 18.00 Uhr präsentierte Esther Sedlaczek die Highlights aus der dritten Liga, die sich 2,34 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen wollten. Die 30-minütige Show erzielte einen Marktanteil von 16,6 Prozent. Die Produktion sorgte für 0,28 Millionen junge Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 11,6 Prozent. Im Anschluss folgten die Best-Ofs der 1. und 2. Bundesliga, die bei 3,96 Millionen Zuschauern gefragt waren. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 21,4 Prozent. Bei den jungen Zuschauern konnte man das Ergebnis der vergangenen Wochen mit 0,71 Millionen und 20,7 Prozent steigern.Der dritte-Film knüpfte an den Erfolg der ersten beide Teile an, die um die sechs Millionen Fernsehzuschauer verbuchten. Am Samstagabend um 20.15 Uhr schalteten 5,82 Millionen Zuschauer „Im Labyrinth der Rache“ ein, die Regiearbeit von Johannes Fabrick sorgte für 23,4 Prozent. Bei den jungen Zuschauern standen 0,63 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil zeigte auf 11,5 Prozent.Zwischen 11.15 und 13.25 Uhr sendete Das Erste aus München.wollten sich 0,96 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen. Die Eröffnung des Münchner Oktoberfestes wurde von Sonja Weissensteiner und Michael Sporer aus dem Schottenhamel-Festzelt moderiert. Der Wirteeinzug und die Premire der Oidn Wiesn sicherte sich 13,2 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum waren 0,14 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil sorgte für 9,0 Prozent.Bereits zwischen dem 17. und 19. Juni 2022 fand das Hurricane Festival statt. Nach zwei Jahren Corona-Pause begrüßten die Veranstalter 80.000 Fans. Das Erste zeigte zwischen 00.40 und 03.10 Uhr einen Zusammenschnitt und erntete damit 0,12 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 2,5 Prozent. Bei den jungen Zuschauern wurden 0,04 Millionen gemessen, der Marktanteil lag ebenfalls bei 2,5 Prozent.