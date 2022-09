«Dancing with the Stars»: Das sind die Änderungen

US-Fernsehen

Mit dem Wechsel zum Streamingportal Disney+ gibt es einige Neuerungen.

wechselte von ABC zu Disney+ , die Zuschauer haben einige wichtige Änderungen an der Wettbewerbsserie bemerkt, da sie für die 31. Staffel auf Streaming umgestellt wird – vor allem wird es viel mehr Show geben, als sie es gewohnt sind.Das liegt daran, dass Disney+ werbefrei ist, was bedeutet, dass die Produzenten alle zwei Stunden ohne Unterbrechungen füllen müssen. "Die erste Aufgabe ist, dass es keine Werbepausen mehr gibt", sagt der ausführende Produzent Conrad Green. "Daraus haben sich viele andere Entscheidungen ergeben. Wir haben jetzt bis zu zwei Stunden zu füllen, anstatt einer Werbeversion von zwei Stunden. Und das ist fast ein Drittel mehr Material, das man für die Show finden muss.""Wir werden die traditionellen Werbeunterbrechungen nutzen, um mehr Programm zu machen und unser Publikum noch stärker einzubinden", sagt Michael Paull, President, Direct to Consumer, Disney Media and Entertainment Distribution. "Es ist also eine ziemlich aufregende Aufgabe für das Team, weil es sich um ein ganz anderes Format handelt, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und ich glaube, die Leute werden von einigen der Ideen, die sie sich ausgedacht haben, um die Geschichte der Serien zu vervollständigen, wirklich begeistert sein.""Wir mussten auf jeden Fall einen Bereich des Sets zurückholen, damit wir die Bühne räumen und Dinge bewegen können", sagt Green. "Also haben wir die Skybox zurückgebracht, und das bedeutete auch, einen Co-Moderator zu holen. Alfonso ist eine großartige Ergänzung für das Team. Er ist ein ehemaliger Champion in der Show, aber er ist wirklich mit Leidenschaft bei der Sache. Er ist mit vielen der Tänzer befreundet, er versteht wirklich, was die Show ausmacht, und er bringt Humor und echtes Interesse an den Prominenten und ihrer Reise mit."