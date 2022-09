«Das Netz»: Das Erste zeigt internationales Serienprojekt in Marathonprogrammierung

TV-News

Die achtteilige Serie, die sich mit den Schattenseiten des Fußball-Geschäfts auseinandersetzt, wird an drei aufeinanderfolgenden Abenden im November ausgestrahlt. Zur Premiere gibt es gleich vier Folgen am Stück.

In den vergangenen Monaten entstand in verschiedenen Ländern das internationale Serienprojekt. Produziert werden eine Reihe unabhängiger Serien aus verschiedenen Ländern über die vordergründig glamouröse, oft genug aber von kriminellen Machenschaften geprägte Welt des Fußballs. Hierzulande trägt die Serie den Titelund ist mit Birgit Minichmayr sowie Max von der Groeben in den Hauptrollen besetzt. Im Mittelpunkt steht die idealistische Strafverteidigerin Lea Brandstätter (Minichmayr), die in ein Geflecht aus Ausbeutung, Korruption und Intrigen eintaucht.Am Rande eines abendlichen Fußballspiels in der „Alten Försterei“, dem Stadion von Bundesligist Union Berlin, stirbt ein junger Mann durch einen Messerstich in den Armen seines besten Freundes, des Hooligan Marcel Fork (von der Groeben). Fast zeitgleich kommt es auf dem Parkplatz des Geländes zu einem Unfall, den der Journalist Bosch schwer verletzt überlebt, während David (Itay Tiran), ein erfolgreicher Scout für junge Fußballtalente, vor den Augen seiner Freundin Lea im Auto verbrennt. Bereits am Morgen, als David Lea mit seinem Besuch in Berlin überraschte, hatte die idealistische Strafverteidigerin das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. David schien unter Druck zu stehen und sich verfolgt zu fühlen. Leas Suche nach Gründen für Davids Tod und nach Antworten auf immer neue Fragen beginnt.Das Erste zeigt den deutschen Part des internationalen Serienprojektes Anfang November in einer recht schnelllebigen Programmierung. Am 3. November ab 20:15 Uhr sind die ersten vier von insgesamt acht Episoden zu sehen, an den beiden darauffolgenden Tagen werden jeweils zwei weitere Folgen ab 21:45 Uhr gezeigt. Alle acht Episoden sind bereits ab dem 21.Oktober in der ARD Mediathek verfügbar. Das Erste plant zudem eine Ausstrahlung der österreichischen «Das Netz»-Version, die den Titel „Prometheus“ trägt. In Österreich zeigt Servus TV die Folgen. Hierzulande werden sie ab dem 28. Oktober in der ARD Mediathek verfügbar sein, am 17. sowie am 19. Oktober ist „Prometheus“ zudem im linearen Fernsehen mit jeweils vier Folgen am Stück eingeplant.