«Spacetime»: Welt setzt Weltraum-Doku fort

TV-News

Im Oktober starten sechs neue Folgen der Doku-Serie, in denen sich Ulrich Walter unter anderem auf die Suche nach dem „Planeten Neun“ macht.

Der Nachrichtensender Welt hat eine neue Staffel der Weltraum-Doku-Seriemit Ulrich Walter angekündigt. Ab dem 28. Oktober werden immer freitags ab 20:05 Uhr zwei Folgen ausgestrahlt, geplant sind insgesamt sechs neue Ausgaben. Die Episoden sind zudem 30 Tage nach der Ausstrahlung in der Mediathek sowie in der TV-App abrufbar.Walter wird sich in der nunmehr fünften Staffel des Formats unter anderem der Suche nach dem mysteriösen „Planeten Neun“ widmen (4. November), den einige Forschende weit draußen in unserem Sonnensystem vermuten. Zu Beginn der Staffel erklärt der Host und Wissenschaftler, welche Spuren die Militärs im All hinterlassen. Der im Weltraum ausgetragene Wettbewerb um politische und wirtschaftliche Macht sei eine große Herausforderung für eine friedliche Welt. Am 28. Oktober steht zudem das Thema „Es werde Licht! Religion und Astronomie“ im Mittelpunkt.„Raumfahrt und Weltraum sind einfach faszinierend. Mich hat schon immer interessiert: Wie ist der Weltraum entstanden? Das Universum? Inzwischen verstehe ich es und ich habe das Bedürfnis, das den Zuschauern näher zu bringen. Und genau das ist der Gegenstand unserer Serie“, erklärt Ulrich Walter.