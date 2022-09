RTL über «7 Tage, 7 Köpfe»-Zukunft: Vorerst keine neuen Folgen

TV-News

Guido Cantz ist nach «Ich setz auf Dich» auch die Moderation von «7 Tage, 7 Köpfe» los.

RTL versuchte vieles, um die Neuauflage vonmit Guido Cantz Anfang des Jahres zum Erfolg zu führen – funktioniert hat es nur selten. Am 24. Januar unterbrach man sogar eigens das Programm, um auf einer Art Pressekonferenz das Comeback des Comedy-Formats anzukündigen. Dieses wurde in das direkte Umfeld des Quotenhits «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» gelegt, was am Premierentag, es war der erste Donnerstagabend im Februar, für sagenhafte 3,21 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und einen Zielgruppen-Marktanteil von 17,5 Prozent sorgte.Infolgedessen schickte RTL «7 Tage, 7 Köpfe» am Samstagabend on air, was angesichts des schwachen Vorlaufs von «Deutschland sucht den Superstar» zum Einbruch der Quoten sorgte. Binnen weniger Wochen nahezu halbierte sich die Einschaltquote in der Zielgruppe von 14,9 auf 7,7 Prozent. Diesem Einbruch wollte der Kölner Sender entgegenwirken und schob das Format ab Mitte März auf den späten Freitagabend, «Let’s Dance» sollte als Zugpferd dienen. Doch auch dies konnte die Talfahrt nicht stoppen, sodass sich Cantz bei den abschließenden beiden Folgen mit 6,1 und 6,4 Prozent in der Zielgruppe begnügen musste. Seitdem gab es keine neuen «7 Tage, 7 Köpfe»-Ausgaben.Laut dem Branchendienst ‚DWDL‘ soll es dazu auch weiterhin nicht kommen. Einem Bericht zufolge werde das Programm nicht weitergehen. Von einem endgültigen Schlussstrich wollte ein RTL-Sprecher jedoch nicht sprechen. Dieser wird in dem Bericht mit den Worten „Es wird vorerst keine neuen Folgen geben“ zitiert. Aufgrund der miesen Quotenbilanz ist es aber als wahrscheinlich anzusehen, dass aus dem „vorerst keine“ ein „niemals wieder“ werden dürfte. Für Cantz ist es damit die zweite RTL-Absetzung in diesem Jahr. Auch die «Wetten, dass…?»-Kopie «Ich setz auf Dich» flog nach nur einer Ausgabe aus dem Programm.