«Spiel um Platz 3» sorgt erneut für gute Quoten

Quotennews

Die deutschen Basketballer schlossen das Turnier mit der Bronzemedaille ab, was auch für RTL ein Grund zur Freude war, wenngleich die Werte nicht mit dem Halbfinale in der Primetime mithalten konnten.

Es hat gegen Spanien nicht sollen sein. Das DBB verlor am Freitagabend gegen Spanien sein Halbfinale bei der Baskteball-Europameisterschaft und musste deshalb imantreten, das ebenfalls von RTL übertragen wurde. Gegen Polen triumphierte man mit 82:69 und darf sich nun als drittbeste Mannschaft Europas bezeichnen. Turniersieger wurde übrigens Spanien, das Frankreich im Finale ebenfalls deutlich mit 88 zu 76 schlug. Die Übertragung des deutschen Spiels war einmal mehr ein großer Erfolg für RTL, wo schon am Freitagabend bis zu 3,80 Millionen Zuschauer einschalteten. Ganz so hoch war die Reichweite im vierten Viertel diesmal nicht, dennoch können sich 2,54 Millionen Zuschauer mehr als sehen lassen. Kurz nach Abpfiff wies die AGF für wenige Augenblicke sogar 2,80 Millionen Zuschauer aus. Dies führte zu einem Marktanteil von durchschnittlich 14,2 Prozent während des letzten Viertels, zum Abpfiff lag der Wert bei 14,9 Prozent. In der Zielgruppe sahen 0,70 Millionen 14- bis 49-Jährige die entscheidende Phase, was 11,8 Prozent Marktanteil entsprach.Das erste Viertel sahen ab 17:15 Uhr 1,15 Millionen Zuschauer, die Quarter zwei und drei wollten 1,42 und 1,75 Millionen Basketball-Fans nicht verpassen. Aus der Zielgruppe stammten 0,37 , 0,47 und 0,57 Millionen Fans, was dem Kölner Sender gute Marktanteile von 9,7, 11,5 und 12,5 Prozent bescherte. Auf dem Gesamtmarkt verbuchten die ersten drei Viertel Sehbeteiligungen von 6,7, 7,9 und 8,9 Prozent.Im Anschluss fand ging eine verkürzte-Ausgabe über den Sender. Ab 19:45 Uhr sahen 1,43 Millionen zu, beim werberelevanten Publikum wurden schwache 5,3 Prozent Marktanteil gemessen – der zweitniedrigste Wert seit der Programmumstellung Mitte Juni. Ab 20:15 Uhr richtete sich der Blick ins. Die neuesten Geschichten um Mario Basler und Co. verfolgten mit 1,43 Millionen Zuschauern ab drei Jahren so wenige wie nie in dieser Staffel. Darunter befanden sich nur 0,62 Millionen Umworbene, was der Reichweite der Vorwoche entsprach. Mit einem Marktanteil von 8,8 Prozent lief es aber etwas schlechter als am vergangenen Sonntag, als zehn Prozent ausgewiesen wurden. Vergangenen Mittwoch standen 11,9 Prozent zu Buche.