ProSieben Maxx zeigt neue «Detektiv Conan»-Folgen

TV-News

Ab Ende Oktober sind insgesamt 50 neue Folgen des Detektiv-Animes am Vorabend geplant.

ProSieben Maxx ist einer der großen Verlierer der Programmrochade von ProSieben und Sat.1 , nachdem das ProSieben-Format «Local Hero» nach einer Ausgabe am Sonntagabend gestrichen worden war und beim großen Muttersender fortan Football gesendet werden soll, während Sat.1 den Blockbuster um 20:15 Uhr ausstrahlen darf. Maxx muss sich dagegen mit der US-Kochshowbegnügen, mit der man über Stunden das Programm füllen soll. Fraglich, ob die Quoten ähnlich hoch ausfallen werden, wie zuvor mit der «ranNFL»-Übertragung.Doch ProSieben Maxx schreibt unabhängig vom Football derzeit eine kleine Erfolgsgeschichte und konnte im August einen Monatsmarktanteil von 2,2 Prozent beim Zielgruppenpublikum der 14- bis 49-Jährigen vorweisen – so hoch war der Wert noch nie. Einen maßgeblichen Anteil am Erfolg hat die sogenannte Access-Primetime, als die Sendungen am Vorabend vor 20:15 Uhr. Dort setzt man seit geraumer Zeit auf Anime-Sendungen wie «Boruto», «Dragon Ball Super» oder «One Piece». Teil des Line-ups sind auch alte Folgen von. Die Animationsserie hat inzwischen fast 30 Jahre auf dem Buckel, noch immer werden neue Ausgaben produziert. ProSieben Maxx hat für den 31. Oktober nun 50 neue Folgen angekündigt, die von montags bis freitags immer um 19:00 Uhr in deutscher Erstausstrahlung gesendet werden.Die Serie dreht sich um den Teenager Shin’ichi Kudō, dessen Körper durch ein Gift die Form eines Grundschülers annimmt – Conan Edogawa. Seit Juni bewegt sich «Detektiv Conan» am Vorabend bis auf wenige Ausnahme deutlich oberhalb des Senderschnitts. Im Schnitt holte man in der Zielgruppe einen Marktanteil von 3,0 Prozent.