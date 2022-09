Nächste «100.000 Markt Show» folgt im Oktober

TV-News

Ende Oktober heißt es am Sonntagabend wieder: Wer knackt den Tresor?

RTL kann mit gemischten Gefühlen auf die bislang ausgestrahlte Retro-Welle im Programm zurückblicken. Während Formate wie «7 Tage, 7 Köpfe» oder «Frei Schnauze» weniger erfolgreich liefen, feierten «Der Preis ist heiß» oder «Die 100.000 Mark Show» teils sehr gute Quoten. Von beiden letztgenannten Shows sind weitere Ausgaben geplant. Den Anfang macht dabei Ulla Kock am Brink mit, von der RTL für den 23. Oktober die zweite Ausgabe senden wird. Damit steht fest: Der Kölner Sender hält am Sonntagabend um 20:15 Uhr als Sendeplatz fest.In verschiedenen Runden stellen sich vier Kandidatenpaare sowohl sportlichen als auch intellektuellen Herausforderungen. Dabei müssen sie sich perfekt ergänzen, denn die Aufgaben erfordern eine Mischung aus Konzentration sowie Kraft und Kondition. Für die Neuauflage der Kultshow aus den 90er-Jahren hat man auch die Klassiker-Rubrik „Der heiße Draht“ wiederbelebt. Im Finale darf das Paar zwischen zwei Spielvarianten wählen: Zum einen gibt es die Variante klassisch, bei der das Paar um 100.000 Mark spielt und zusätzlich garantiert den in den Vorrunden erspielten Kontostand erhält. Bei der Variante Risiko verzichtet das Paar hingegen auf den Kontostand aus den Vorrunden und spielt stattdessen um 100.000 Mark und ein Auto.Die Rückkehr nach 22 Jahren Anfang September holte mit 1,66 Millionen Zuschauern ab drei Jahren einen soliden Marktanteil von 7,2 Prozent beim Gesamtpublikum. In der Zielgruppe schalteten zwar „nur“ 0,66 Millionen 14- bis 49-Jährige ein, dies reichte aber dennoch zu erfreulichen 12,0 Prozent bei den Umworbenen. Insgesamt sind vier Ausgaben der «100.000 Mark Show» geplant.