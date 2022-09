Fox Entertainment gründet Vertriebsarm

Vermischtes

Dieser wird vom Geschäftsführer des Unternehmens MarVista geleitet.

Fox Entertainment hat die in Los Angeles ansässige Fox Entertainment Global gegründet und Fernando Szew zum neuen CEO ernannt. Fox Entertainment Global wird als zentralisierte Abteilung für den Vertrieb von Inhalten fungieren, teilte Fox Entertainment CEO Charlie Collier mit. Fox Entertainment Global wird den internationalen Vertrieb von Fox Entertainment-Inhalten beaufsichtigen, den Verkauf von Inhalten im Namen von MarVista Entertainment verwalten und sich um globale Inhaltspartnerschaften kümmern.Das Unternehmen wird sein Debüt auf der Mipcom in Cannes im nächsten Monat geben, wo es den Käufern sein Programm vorstellen wird. Zu den angebotenen Shows gehören die Zeichentrickserie «Krapopolis» von Dan Harmon und Jon Hamms «Grimsburg» (beide produziert von Fox Entertainment's Bento Box Entertainment) sowie die Live-Action-Komödie «Animal Control»."Sorgfältig kuratierte, qualitativ hochwertige Geschichten, die über Fox Entertainment Global direkt an die internationale Community geliefert werden, werden schnell zu einem Unterscheidungsmerkmal für FOX werden", sagte Collier. "Dieser neu gegründete Vertriebszweig ist einzigartig positioniert, um maßgeschneiderte internationale Partnerschaften zu entwickeln, was besonders wichtig ist, da sich so viele konkurrierende Programmveranstalter ausschließlich auf vertikale Integration konzentrieren. Fox Entertainment Global ergänzt strategisch die langfristige Strategie von Fox Entertainment, eine disziplinierte interne Infrastruktur aufzubauen, die das wachsende Portfolio an eigenen Inhalten unterstützt."