«The Taste» köchelt auf niedrigem Niveau

Quotennews

Im Gegensatz zu vielen anderen Sat.1-Formaten war die Ausbeute bei den 14- bis 49-Jährigen ganz gut.

Der Fernsehsender Sat.1 feiert in diesem Jahr die insgesamt zehnte Staffel von. Bereits seit drei Jahren ist Angelina Kirsch Moderatorin, Frank Rosin und Alexander Herrmann sind seit Sendestart dabei. Tim Raue und Alex Kumptner gehören ebenfalls seit vielen Jahren zum Inventar der Sendung.Die knapp dreieinhalbstündige Show erreichte aufgrund der hohen Laufzeit nur 1,12 Millionen Fernsehzuschauer, bewegte sich allerdings auf dem Niveau der Vorgängerstaffeln. Der Gesamtmarktanteil lag bei mäßigen 5,2 Prozent. Die erste Folge mit 26 Teilnehmern aus Deutschland und Österreich brachten 0,53 Millionen Umworbene, sodass man auf einen guten Marktanteil von 10,1 Prozent kam.Im Anschluss sollteangeschoben werden. Die Show erreichte allerdings nur 4,5 Prozent in der Zielgruppe. In der 19.00-Uhr-Ausgabe waren 0,39 Millionen Zuschauer dabei, die zugeschaut haben, wie man ein Kalbsschnitzel mit Pfifferlingen kocht. Diese Aufgabe war so einfach, dass nur 1,9 Prozent der jungen Menschen dranblieben.