«Watzmann ermittelt» startet mau

Quotennews

Die Serie von Das Erste ist mit 19 neuen Folgen zu sehen. In der Primetime feierte «Check out» Premiere.

Andreas Giebel, Peter Marton und Katharina Leonore Goebel werden auch weiterhin am Mittwoch den 18.50-Uhr-Sendeplatz bespielen. Einzige Neuerung:wartet mit neuen Geschichten auf. In den vergangenen Monaten waren zuletzt nur Wiederholungen zu sehen, die allerdings mit Werten auf Senderschnitt eine gute Figur machten.„Der letzte Ritt“ dreht sich um eine erfolgreiche Vielseitigkeitsreiterin namens Sarah Gantinger (Judith Steingaß), die von ihrem Pferd abgeworfen und schwer verletzt wurde. Schnell stellt sich heraus, dass das Tier von einem Laserpointer geblendet wurde. Die Regiearbeit von Tanja Roitzheim sicherte sich 2,42 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr einen Marktanteil von 12,5 Prozent ein. Das Buch von Antje Bähr lockte nur 0,20 Millionen junge Menschen ein, die zu einem Marktanteil von 5,6 Prozent führte.Der Primetime-Film, der aufgrund eines(5,53 Mio.) erst um 20:30 Uhr begann, handelte von Caro (Silke Bodenbender), die nach zwei Jahren kontinuierlicher Arbeit ohne Urlaub auf einer Demenzstation wegfährt. Auslöser war der Tod einer Patientin auf der Station. Die hr-Produktion von Kristl Philippi und David Ungureit lockte nur 2,89 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren an, wovon 0,31 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Nana Neul, die als Regisseurin arbeitete, sorgte für maue 11,6 Prozent bei allen und enttäuschenden 5,1 Prozent bei den jungen Menschen.