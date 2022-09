«Hübsches Gesicht»: RTL+-Storytellers-Sieger startet im Oktober

TV-News

Im Juli wurden die Dreharbeiten der Nachwuchsserie abgeschlossen, nun steht ein Premierendatum bei RTL+ fest. Auch der diesjährige Sieger des „Storytellers“-Nachwuchswettbewerbs steht fest.

Der Streamingdienst RTL+ hat vor zwei Jahren den Nachwuchswettbewerb „Storytellers“ gestartet, um Talenten im fiktionalen Bereich eine Plattform zu geben. Gewinner wurde die Serievon Nachwuchs-Autorin Aylin Kockler und Nachwuchs-Regisseurin Antonia Leyla Schmidt. Mittlerweile hat die Serie die Produktion abgeschlossen und RTL+ hat einen Starttermin für das Projekt genannt, das am 22. Oktober beim Film Festival Cologne das Licht der Welt erblicken wird. Einen Tag später erfolgt der Startschuss beim Streamingdienst.Im Mittelpunkt der Comedy-Serie «Hübsches Gesicht», die von der Moovie produziert wurde, steht die junge Plus-Size-Frau Gigi (Dilara Aylin Ziem), die von ihrem Freund (Felix Jordan) anstelle eines romantischen Pärchen-Trips mit einem Fat-Camp überrascht wird. Mit viel Witz, Charme und einigen unbequemen Wahrheiten, zeigt die Serie ein modernes Bild von Schönheitsidealen und was es wirklich braucht, um glücklich zu sein, so die Plot-Beschreibung des Streamingdienstes.Während «Hübsches Gesicht» der erste Gewinner des „Storytellers“-Wettbewerbs ist, hat der diesjährige Wettbewerb bereits einen Sieger gefunden. Gegen insgesamt 70 Einsendungen ging Ende Augustals Sieger hervor. Das Projekt von Elsa van Damke und Jana Forkel, beide von der Hamburg Media School, erhielt einen Produktionsauftrag mit einem Budget von 700.000 Euro für die Umsetzung und den Release als RTL+ Original.In der fantastischen Dramedy geht es um das Zimmermädchen Amelie, die nach einer Vergewaltigung die übernatürliche Fähigkeit entwickelt, Sexualstraftäter zu erspüren. Mit Hilfe ihrer neuen Kraft – und ihren neuen Verbündeten – beginnt Amelie, selbst über Gut und Böse zu richten und verdrängt dabei aber ihr eigenes Trauma.