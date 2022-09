NBC probiert es noch mal mit den Golden Globes

US-Fernsehen

Der Fernsehsender, der jahrelang die Preisverleihung übertrug, hat einen Ein-Jahres-Vertrag unterzeichnet.

Die Golden Globes kehren 2023 zu NBC zurück. Das gaben der Sender, die Hollywood Foreign Press Association und Dick Clark Prods. am Dienstag bekannt. Die Verleihung wird pünktlich zu ihrem 80-jährigen Jubiläum am Dienstag, den 10. Januar, um 20.00 Uhr (Ostküstenzeit) im Beverly Hilton stattfinden. Die Sendung wird auch live auf Peacock gestreamt.Nach Angaben des Senders wurde dieser Termin aufgrund des NFL-Footballspiels an diesem Sonntag gewählt, während das NCAA National Championship Game an diesem Montag stattfindet, so dass NBC die Globes auf den Dienstag verschieben musste. (Die Critics Choice Awards haben bereits den darauffolgenden Sonntag, den 15. Januar, für ihre Veranstaltung reserviert).NBC lehnte es ab, sich zu den Bedingungen der Vereinbarung zu äußern, einschließlich der Frage, ob die Lizenzgebühr von 60 Millionen Dollar für die Show gekürzt wurde. Es ist jedoch klar, dass eine Neuverhandlung stattgefunden hat, da der neue Vertrag zwischen NBC und den Globes nur eine Ein-Jahres-Vereinbarung ist, die es der HFPA und DCP ermöglicht, neue Möglichkeiten für den nationalen und globalen Vertrieb über eine Vielzahl von Plattformen in der Zukunft zu erkunden", heißt es in der Pressemitteilung, in der die Rückkehr angekündigt wird.