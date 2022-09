Lukas Knopf  Der YouTube-Kanal begleitet seine Mountainbike-Karriere

YouTuber

Knapp eine halbe Million Zuschauer hat den deutschen Profi abonniert und begleitet ihn so auf seiner Reise zum Erfolg.

Der deutsche Mountainbiker Lukas Knopf hat es bereits zu internationaler Bekanntheit geschafft. Zum Teil liegt das auch an seinem YouTube-Kanal, welcher seine Karriere von Anfang an begleitet, und Zuschauer aus aller Welt überzeugt. 478.000 Menschen haben den Kanal inzwischen abonniert und nicht wenige Videos zählen mehrere Millionen Aufrufe. Er führt in den Clips verschiedene Kunststücke vor, gibt seinen Zuschauern Tipps, Tricks und Hacks mit auf den Weg oder probiert sich mit seinem Bike an verschiedenen Challenges.Lukas Knopf wurde am 21. Juni 1996 im sächsischen Leukersdorf, in der Nähe von Chemnitz, geboren. Seine Leidenschaft für Mountainbikes entwickelte sich bereits in jungen Jahren. Zusammen mit seinen Kumpels sprang er auf ganz normalen Fahrrädern die Bordsteine herunter. Einer fing plötzlich an auf den Hinterrädern zu fahren und die anderen machten es einfach nach. Irgendwann lernten sie in einem Skatepark ihre ersten Tricks. Außerdem schaute sich die Gruppe gemeinsam Videos im Internet und Filme übers Mountainbiking an. Mit Zwölf schenkten ihm seine Eltern sein erstes Mountainbike, welches er jedoch bereits innerhalb einer Woche zerlegt hatte. Doch auch danach war ihm die Unterstützung seiner Eltern weiterhin sicher. Fast jeden Tag fährt er nach der Schule in die AJZ-Halle in Chemnitz und arbeitet an seinen Tricks. Er fühlt sich in so gut wie allen Bereichen des Mountainbikings daheim und fährt also Downhill, Freeride, Slope oder Dirtjumpbike.Inspiriert von den zahlreichen Videos im Netz entstand bereits 2010 der YouTube-Kanal von Lukas Knopf. Das erste Video ist nur eine Minute lang und trägt den Titel „My first Barspins“. Zunächst erfolgen die Uploads nur in recht unregelmäßigen Abständen und Clips von nur wenigen Minuten Länge folgen ihm auf seinen Mountainbike-Trails. Später nimmt er seine Zuschauer auch in andere Länder mit, wie etwa China, die USA, Kanada, Spanien oder Frankreich. Seit 2017 sind seine Uploads dann sehr regelmäßig, man kann seine Kunststücke auf verschiedenen Contests oder Shows bestaunen und es folgen Challenges mit anderen Bikern sowie Tipps für alle, die selbst den Sport ausleben wollen.Das Interesse an derartigem Content ist enorm. Das meistgeklickte Video auf dem Kanal hat 2,5 Millionen Aufrufe und stellt zehn Mountainbike-Tricks vor, die jeder kennen sollte. Es kommt auch sehr gut an, wenn Knopf seine Zuschuaer kreuz und quer mit durch eine Stadt nimmt. Seine Urban-Touren durch Jena, Leipzig und Stuttgart wurden alle über eine Millionen Mal aufgerufen. Auch die Videos, in denen er Billig-Mountainbikes aus dem Baumarkt oder von Walmart testet, tauchen ganz oben im Ranking auf. Parallel dazu geht seine Karriere weiter. Während er die verschiedenen Rennen fuhr, studierte er parallel dazu noch Europastudien in Chemnitz. Irgendwann wurden die Rampen dort jedoch zu klein und er ließ sich von seinem Freund eine eigene Strecke bauen, um auch bei internationalen Wettbewerben mitmischen zu können. Der Plan ging auf, denn er hat es bis ganz an die Weltspitze geschafft. Mit seinem Sponsor ROSE Bikes landete er schon mehrfach auf den Top-Rängen der FMB Worldtour.2018 realisierte er einen weiteren seiner Träume und gründete eine eigene Marke. „The Motion Brand“ ist mehr als sein Merchandise, sondern wurde zu einer eigenen Sportswear- und Bike-Marke mit umfangreichen Angeboten. Neben Mountainbike-Bekleidung sind auch normale T-Shirts, Hoodies und Hosen erhältlich. Es gibt Brillen, Caps, Sticker, Kalender, Poster und Handschuhe. Zudem ist das Buch „Lukas Knopfs How To Stunt It – Vom Bunnyhop zum Backflip“ zu kaufen, in welchem der Profi mehr als 55 Tricks erklärt, die für Dirtjump, BMX, Enduro und Downhill-Bike anwendbar sind. Zudem bietet Lukas Knopf auch Bikecamps an, bei welchen gemeinsam Fahrtechniken und Tricks geübt werden.