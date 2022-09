Aus Studio Hamburg Enterprises wird OneGate Media

Vermischtes

Die Umbenennung soll zu mehr Sichtbarkeit des Unternehmens führen.

Der deutsche Film- und Fernsehvertrieb Studio Hamburg Enterprises wird ab sofort unter dem Namen OneGate Media firmieren, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. OneGate Media wurde vor über 60 Jahren als Tochtergesellschaft des NDR gegründet und ist Teil der Studio Hamburg Gruppe, einem der führenden Produktionshäuser in Deutschland. Inzwischen zählt das Unternehmen 70 Mitarbeiter an drei Standorten in Hamburg, München und Berlin. Diese sind in sechs Vertriebsteams unterteilt, die in den Bereichen Digital Distribution VOD, DVD & Blu-Ray, TV Sales in Deutschland, Licensing, Footage Sales und International Sales im weltweiten Vertrieb von Film und TV-Inhalten aktiv sind.„Die Umbenennung in OneGate Media ist der nächste Schritt in der Entwicklung unseres Unternehmens. Sie führt zu mehr Sichtbarkeit unseres Vertriebes für alle unsere Partner und Kunden und rückt unser attraktives Content-Portfolio in ein neues Licht. Wir freuen uns, neue hervorragende Film- und Fernsehproduktionen zu entdecken und in unser Programm aufzunehmen, die Serviceangebote weiterzuentwickeln und mit der sich ständig verändernden Produktions- und Vertriebslandschaft mitzuwachsen", sagt Tania Reichert-Facilides, Geschäftsführerin von OneGate Media, möchte somit auch über Produktionen von Studio Hamburg hinaus Projekte vertreiben.OneGate Media vermarktet rund 2.500 Filme und Serienstaffeln auf DVD und Blu-Ray sowie im Video on Demand, betreibt eigene SVoD- und AVoD-Channels und ist technischer Zulieferer und Lizenzpartner der großen VoD-Plattformen. Das YouTube-Portfolio der OneGate Media umfasst über 30 Kanäle mit nationaler und internationaler Ausrichtung. OneGate Media zählt zudem zu den Lizenzpartnern von ARD-Plus und vermarktet exklusiv die Marken des NDR und Radio Bremen sowie die Archive der Tagesschau und des NDR.