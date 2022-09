Pietro Lombardis Talentsuche startet ohne Dieter Bohlen

TV-News

Für RTL+ stand der «DSDS»-Juror für ein eigenes Format vor der Kamera, das ihn auf der Suche nach einem neuen Talent für sein Label zeigt. Außerdem gewährt die Doku-Serie Einblicke in sein Privatleben.

Pietro Lombardi lässt für seinen Heimatsender weiter die Hosen runter – nicht im wörtlichen Sinne, sondern im übertragenen. Während er im kommenden Jahr für «Deutschland sucht den Superstar» an der Seite von Dieter Bohlen ein neues und wohl auch letztes Gesangstalent sucht, plaudert er bereits jetzt mit seiner derzeitigen Lebensgefährtin Laura Maria Rypa im Audio-Now-Podcast «On Off» über seine Beziehung zur werdenden Mutter. Im Oktober startet nun ein weiteres Projekt, das diesmal bei RTL+ verortet ist.Ab dem 5. Oktober startet die sechsteilige Doku-Serie. Nach Audio-Material erhalten die Fans des einstigen «DSDS»-Gewinners nun auch visuelle Einblicke in Lombardis Alltag. Unter anderem besucht er seine Eltern und spricht in seinem einstigen Kinderzimmer mit ihnen und seiner Schwester über seine bisherige Karriere. RTL spricht davon, dass sich Lombardi „so privat wie nie“ zeige.Der eigentliche Kern der Sendung wird aber die Talentsuche für sein neugegründetes Label sein. Dabei suche er laut seines Instagram-Auftritts „den besten Sänger/die beste Sängerin mit DEM Gesamtpaket“. „Endlich ist es so weit. Freut euch auf viele gute Stimmen, schöne Geschichten aus meinem Leben und auf reichlich Gänsehaut“, wird Pietro Lombardi von RTL zitiert.