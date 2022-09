«Mr. and Mrs. Smith»-Serie: Posey und Moura sind dabei

US-Fernsehen

Das Online-Versandhaus Amazon feilt weiter an seiner Serie.

Parker Posey und Wagner Moura haben sich der kommenden Seriebei Amazon angeschlossen. Das Duo gesellt sich zu den bereits angekündigten Hauptdarstellern der Serie Donald Glover und Maya Erskine sowie Michaela Coel, John Turturro und Paul Dano. Posey und Moura werden in wiederkehrenden Rollen zu sehen sein. Details zu ihren Rollen werden noch unter Verschluss gehalten.Posey war zuletzt in der AMC-Anthologieserie «Tales of the Walking Dead» sowie in der von der Kritik hochgelobten HBO-Max-Serie «The Staircase» zu sehen. Moura ist dem amerikanischen Publikum vor allem durch seine Hauptrolle in der Netflix-Serie «Narcos» bekannt, in der er den berüchtigten Drogenboss Pablo Escobar spielte. Für seine Arbeit in der Serie erhielt er 2016 eine Golden-Globe-Nominierung.Glover hat die Serie «Mr. und Mrs. Smith» gemeinsam mit Francesca Sloane entwickelt. Beide sind auch ausführende Produzenten der Serie, wobei Sloane als Showrunner fungiert. Yariv Milchan, Arnon Milchan und Michael Schaefer von New Regency sind zusammen mit Stephen Glover, Anthony Katagas, Hiro Murai und Nate Matteson ebenfalls ausführende Produzenten. Sloane und Glover haben derzeit beide einen Gesamtvertrag bei Amazon.