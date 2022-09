Christian Serratos spielt die Hauptrolle in «More»

US-Fernsehen

Der Schauspieler schlüpft in die Rolle der Londyn Lorenz, wie das Unternehmen mitteilte.

Christian Serratos hat die Hauptrolle in dem HBO Max-Drama-Pilotfilmübernommen. Das Projekt wurde ursprünglich als Pilotfilm bei HBO Max im September 2020 bestellt. Serratos schließt sich den bereits angekündigten Darstellern Veronica Falcón, Yvette Monreal, Georgie Flores und Ceci Fernandez an. Die Serie ist inspiriert von der Berichterstattung der Journalistin Amy Chozick.In der offiziellen Beschreibung heißt es: "«More» folgt der Familie Lorenz, einem eng verbundenen Clan von scheinbar makellosen Latinas unter der Leitung von Mutter/Mastermind Leona (Falcón). Die Lorenzes sind die Vanderbilts oder die Astors der Instagram-Ära. Sie haben sich aus der Verschuldung und Unbekanntheit zum Reality-TV-Star hochgearbeitet und einen milliardenschweren Megakonzern geschmiedet, der nicht auf Öl oder Stahl, sondern auf etwas viel Schwererem und Modernerem beruht: Einfluss."Serratos wird die Rolle der Londyn Lorenz spielen, die als "internationales Sexsymbol, das durch einen politischen Sexskandal weltweit in die Schlagzeilen geriet" beschrieben wird. Aber die Ironie ist, dass eine Million Mädchen so sein wollen wie sie, während Londyn keine Ahnung hat, wer sie wirklich ist. Londyn wird mit ihrer Mutter aneinandergeraten und ihre eigene Kraft entwickeln, während sie sich mit der dunklen Seite des unvorstellbaren Ruhms auseinandersetzt."