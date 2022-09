«Chez Krömer»: Siebte Staffel startet noch im Oktober

TV-News

Ab Halloween lehrt Kurt Krömer in seiner preisgekrönten Sendung seinen Gästen das Fürchten. Mit dabei ist unter anderem Julian Reichelt und Jens Spahn.

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg steht derzeit zwar zurecht in der Kritik, hat aber auch interessante und von der Kritik gefeierte Formate im Programm. Eines davon ist das preisgekrönte Talkformat, das in diesem Jahr mit dem Grimme-Preis im Wettbewerb „Unterhaltung“ ausgezeichnet wurde. Ab dem 31. Oktober präsentiert der rbb neue Folgen mit Moderator Kurt Krömer.In der nunmehr siebten Staffel begrüßt der unberechenbare Host in seinem Verhörraum wieder verschiedene Gäste, wobei im Vorhinein nicht klar ist, ob er sie freundlich oder missgünstig behandelt. Zu Gast in den sechs neuen Folgen sind unter anderem Satiriker und Moderator Jan Böhmermann, der Boulevard-Journalist und YouTuber Julian Reichelt, CDU-Politiker Jens Spahn und die Autorin und Prostituierte Salomé Balthus.Die erste Folge der neuen Staffel ist am Montag, 31. Oktober, ab 18.00 Uhr in der ARD Mediathek und auf YouTube sowie am Dienstag, 1. November, um 22.15 Uhr im rbb Fernsehen zu sehen. Der rbb hat für die ARD Mediathek darüber hinaus eine exklusive siebte Folge von «Chez Krömer» angekündigt, ohne dabei Näheres zu verraten.