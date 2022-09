Der «Tatort» kann die Zahlen der Vorwoche nicht halten

Quotennews

Drei Wochen am Stück präsentierte sich der «Tatort» am Sonntagabend mit Zahlen jenseits der 7-Millionen-Marke. Vergangenen Sonntag wurden sogar über 9 Millionen Zuschauer erreicht.

«Das Verhör», «Risiken mit Nebenwirkungen» und «Der Mörder in mir» waren die letzten drei Sonntagabend-«Tatort»-Ausstrahlungen. Und alle drei waren enorm erfolgreich. Ersterer holte starke 8,27 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 29,8 Prozent, «Risiken mit Nebenwirkungen» erreichte 7,37 Millionen bei 25,8 Prozent und «Der Mörder in mir» schraubte das Interesse auf grandiose 9,28 Millionen Zuschauer bei einem exzellenten Marktanteil von 31,1 Prozent hoch. Fällt also nach einem außerordentlich starken Sonntag die Reichweite wieder leicht?Ja. Wenn auch beim gestrigenund den erreichten 8,13 Millionen Zuschauern erneut von einem klaren Erfolg die Rede sein muss. Der Marktanteil pendelte sich bei ebenfalls überzeugenden 27,6 Prozent ein und in Sachen 14- bis 49-jährige Zuschauer kam ein Anteil von 21,4 Prozent bei 1,57 Millionen Zuschauern zustande. Somit reichte es für die Primetime im Ersten mit Leichtigkeit für den Tagessieg beiden Zuschauer-Kategorien.Die öffentlich-rechtliche Konkurrenz aus Mainz schickte mitden zweiten Teil der frischen Reihe in ins Rennen. Vergangenen Sonntag konnten mit «Camping für Anfänger» 3,83 Millionen Zuschauer erreicht werden, der Marktanteil von 12,9 Prozent überzeugte, wenn man auch entsprechend deutlich hinter den Zahlen des Ersten lag. Die jüngeren Zuschauer präsentierten sich letzte Woche mit 0,42 Millionen Fernsehenden und einem Anteil von 5,6 Prozent eher dünn gesät, was sich gestern wiederholte. Es schauten 0,46 Millionen 14- bis 49-Jährige dem zweiten Teil zu, der Marktanteil lag bei 6,3 Prozent. Insgesamt kam der 90-Minüter auf ebenfalls leicht verbesserte 4,12 Millionen Zuschauer bei einem Anteil von 13,9 Prozent.