ProSieben auf der Sonntags-Suche

Nachdem sich die rote Sieben nach nur einer Ausstrahlung von «Local Hero» verabschiedet hatte, wurde «ran Football: NFL» zurückgeholt.

„Wir wollen mit unseren neuen Sonntagabendprogrammen das Wochenendgefühl verlängern“, so die Worte von Daniel Rosemann im Juni mit Bezug auf das neue Sonntagsprogramm. Nachdem sich Unterföhring gehörig die Finger anverbrannte, 0,42 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 1,5 Prozent, war guter Rat teuer. Glücklicherweise kann man in München auf American Football zurückgreifen. Nachdem letzten Sonntag, den 18. September,zu ProSieben Maxx geschoben wurde, machte man diesen Wechsel schlichtweg rückgängig und holte den Live-Sport zurück ins Hauptprogramm.So startete der Abend bereits um 18:30 Uhr mitund 0,42 Millionen Zuschauern sowie 0,23 Millionen Umworbenen. Die Marktanteile lagen zunächst bei 2,2 und 5,9 Prozent. Im Vergleich: Das Magazin kam (ab 18:00 Uhr) bei ProSieben Maxx zuletzt auf 0,24 Millionen Zuschauer und 1,2 Prozent Anteil am Markt. Die Live-Partie der letzten Woche (Tampa Bay Buccaneers at New Orleans Saints) holte in der Spitze 0,61 Millionen Zuschauer (2,2 Prozent) und 0,42 Millionen Werberelevante (6,1 Prozent). ProSieben zeigte gestern zunächst das Matchvor 0,76 Millionen Zuschauern (Zweites Viertel) und 0,56 Millionen Umworbenen (Dritte Viertel), jeweils in der Spitze. Die Marktanteile waren zu den besten Momenten bei 2,9 (Viertes Viertel) und 8,0 Prozent (Erstes Viertel).Die späte Partie der letzten Woche, «Cincinnati Bengals at Dallas Cowboys», kam auf noch 0,45 Millionen Zuschauer und 0,29 Millionen Umworbene, in Marktanteilen gesprochen lagen die Bestwerte bei 3,0 gesamten Prozent und 7,7 jungen Prozent. Gestern lockte ab 22:20 Uhr die Legenden-Partie dermit dem Duell Tom Brady gegen Aaron Rodgers. Hier wurden Spitzenwerte von 0,66 Millionen Zuschauern und 0,43 Millionen Umworbenen erreicht (jeweils erstes Viertel), die Marktanteile zeigten jeweils im stärksten Moment 5,5 und 14,3 Prozent (jeweils drittes Viertel) an. ProSieben Maxx musste am Abend mitvorliebnehmen. Hier schauten 0,08 Millionen Fernsehzuschauer und 0,06 Millionen Werberelevante zu, die Marktanteile lagen bei 0,3 und 0,7 Prozent. Kommenden Sonntag bleibt ProSieben bei «ran Football: NFL» mit sogar drei Live-Spielen im Sendeplan.