Aus «Klima-Talk» wird «Politik-Show»: ProSieben lädt Vizekanzler zum Gespräch

TV-News

Robert Habeck soll in der zweistündigen Sendung Fragen zur energiepolitischen Unabhängigkeit beantworten sowie Lösungen präsentieren, wie man trotz hoher Preise den Klimawandel nicht vergisst.

ProSieben wird sich in seiner diesjährigen „Green Seven Week“ dem Thema Klima widmen und hat dafür bereits für den 3. Oktober ein von Jenke von Wilmsdorff durchgeführtesangekündigt ( Quotenmeter berichtete ). Eine Woche später strahlt man zudemaus, die ursprünglich als «ProSieben Klimatalk» angekündigt wurde. Senderchef Daniel Rosemann erklärte damals: „Der Klimawandel betrifft uns alle, in ganz Deutschland. Jetzt. Hier. Direkt. Jeden. Deswegen stellt ProSieben in der Green Seven Week 2022 die Frage: 'Wie können wir unser Klima retten?' Jenke von Wilmsdorff zeigt in seinem neuen Experiment die erschreckenden Folgen des Klimawandels und holt sich Tipps, was jeder von uns im Alltag besser machen kann. Louis Klamroth lässt im «ProSieben Klimatalk» Klima-Experten und Politiker Rede und Antwort stehen."Wie erwähnt wird Louis Klamroth durch die Sendung führen. ProSieben nannte nun weitere Details zum Ablauf der Show. So wird an der Seite von Klamroth auch Linda Zervakis zu sehen sein. Gemeinsam sprechen sie im Interview mit Wirtschafts- und Klimaschutz-Minister sowie Vizekanzler Robert Habeck, weswegen die «ProSieben Politik Show» auch den Beinamen „Ein Jahr Klimaminister Robert Habeck“ trägt.Aufgrund der rapide steigenden Energiekosten sollen Fragen wie beispielsweise, wie man Heizung und Strom noch bezahlen solle, beantwortet werden. Außerdem soll geklärt werden, wie Deutschland dem entgegenwirken und unabhängiger von fossilen Energien werden kann. Gemeinsam diskutiert das Trio in der zweistündigen Sendung Lösungen. Im Anschluss wird «Jenke. Das Klima-Experiment: Sind wir noch zu retten?» wiederholt.