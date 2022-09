«1923»: Jerome Flynn steigt ein

US-Fernsehen

Das «Yellowstone»-Prequel wurde mit dem Schauspieler aus «Game of Thrones» besetzt.

Jerome Flynn wurde für die Rolle in, der kommenden «Yellowstone»-Prequel-Serie von Taylor Sheridan bei Paramount+, verpflichtet. Er ist vor allem durch seine Rolle als Bronn in «Game of Thrones» bekannt. Flynn spielt nun Banner Creighton, einen hartgesottenen schottischen Brogue und den Anführer der örtlichen Schafszüchter.«1923» stellt eine neue Generation der Familie Dutton vor und erforscht das frühe zwanzigste Jahrhundert, in dem Pandemien, eine historische Dürre, das Ende der Prohibition und die Große Depression den Bergwesten und die Duttons, die ihn ihr Zuhause nennen, plagen. Die Serie wird von Helen Mirren und Harrison Ford gespielt.Neben Ford und Mirren gesellt sich Flynn zu bereits angekündigten Darstellern wie Brandon Sklenar, Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves und Julia Schlaepfer. Die Ausstrahlung der neuen Serie ist für Dezember anvisiert.