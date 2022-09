Über fünf Millionen schauen «Steirerstern»

Quotennews

Am Vorabend übertrug Das Erste die Frauen-Fußball-Partie zwischen Hoffenheim und Wolfsburg.

Das Erste strahlte am Samstag um 20.15 Uhr den Filmaus, bei dem Hary Prinz, Anna Unterberger und Bettina Mittendorfer die Hauptrollen spielten. Die künstlerische und sexuelle Neuorientierung eines gefeierten Volksmusikstars, exzellent gespielt von Emily Cox, ist der Auslöser für einen fast perfekten Mord. 5,05 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen das Werk von Wolfgang Murnberger, sodass man sich einen Marktanteil von fabelhaften 20,9 Prozent sicherte. 0,47 Millionen junge Menschen führten zu tollen zehn Prozent Marktanteil.Da die Herren-Bundesliga gerade in der Länderspiel-Pause ist, übertrug Das Erste die Frauenfußball-Partie zwischen dem TSG Hoffenheim und dem VfL Wolfsburg. Die Übertragung mit dem EM-Team Claus Lufen, Nia Künzer und Bernd Schmelzer verzeichnete 1,45 Millionen Zuschauer, die 18.00-Uhr-Partie sicherte sich jedoch nur 7,8 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Zuschauern wurden 0,14 Millionen gemessen, die zu schwachen 4,9 Prozent Marktanteil führten.Am Nachmittag performte dieweiterhin mit schlechten Zahlen. Die Reportage mit dem Thema „Schulschluss in Serbien“, in der die Schließung von 223 Dorfschulen thematisiert wurde, erreichte nur 0,51 Millionen Zuseher. Der Marktanteil des Films, den Vivien Pieper anfertige, lag bei ernüchternden 4,6 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,06 Millionen ermittelt, der Marktanteil ergab schlechte 2,7 Prozent.