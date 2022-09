VOX-Löwen zeigen sich unbeeindruckt gegen Fußball

Quotennews

Gast-Investorin Diana zur Löwen konnte die Gesamtreichweite aber nicht steigern. Im Anschluss startete «Paartherapie» auf einem schwachen Niveau.

Am Montag gastierte Influencerin Diana zur Löwen in der VOX-Sendungund mimte eine Investorin an der Seite von Dagmar Wöhrl, Nico Rosberg und Co. Von König Fußball bei RTL ließ sich die Gründershow nicht aus der Ruhe bringen und bescherte dem Sender mit der roten Kugel weiter ausgezeichnete Einschaltquoten. Die Reichweite belief sich am Montag auf 1,65 Millionen, der Marktanteil beim Gesamtpublikum auf sehr gute 6,5 Prozent. Mit 0,76 Millionen 14- bis 49-jährigen Zielgruppenzuschauern steigerte man sich sogar im Vergleich zur Vorwoche. Man holte 12,5 Prozent Marktanteil und blieb somit erneut weit über dem Senderschnitt.Zum Vergleich: Vor acht Tagen schalteten 1,72 Millionen Zuschauer «Die Höhle der Löwen» ein, was einem Marktanteil von 7,2 Prozent entsprach. In der Zielgruppe standen 0,74 Millionen und 12,9 Prozent zu Buche. Um 22:55 Uhr startete VOX dann die neue Sendung. Trotz des starken Vorlaufs sanken die Werte recht deutlich. Zu später Stunde wollten nur 0,51 Millionen Zuschauer das Dokutainment-Format mit Stephanie Kossow sehen. Folge zwei kam ab 23:35 Uhr noch auf 0,26 Millionen. Die Marktanteile bei allen Zuschauern beliefen sich auf 3,4 und 2,7 Prozent. In der Zielgruppe registrierte man mäßige 8,1 und schwache 3,1 Prozent.In der Daytime lief es einmal mehr prächtig für VOX . Allen voran machte Guido Maria Kretschmer den VOX-Verantwortlichen gute Laune. Um 15:00 Uhr sorgtefür 0,46 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe standen 10,5 Prozent Marktanteil auf der Uhr.kam im Anschluss auf 0,49 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und einen Marktanteil von 10,4 Prozent bei den Umworbenen. Ebenfalls zweistellig performteab 18:00 Uhr. Die Kuppelsendung verzeichnete 0,86 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe standen 10,3 Prozent zu Buche. Es war die dritterfolgreichste Ausgabe in diesem Jahr. Auchlief blendend, wenngleich der Zielgruppenanteil mit 8,6 Prozent zwar hoch aber nicht ungewöhnlich hoch war. Höher einzuschätzen ist dagegen die Gesamtreichweite von 1,23 Millionen – seit Mai sahen keine Folge der Vorabendkochshow mehr Menschen.