Hannah Gadsby will mit neuem Special Vielfalt verbreiten

US-Fernsehen

Das Comedy-Special, das im kommenden Jahr Premiere haben wird, soll mit geschlechtsspezifischen Comedians aufgefüllt werden.

Hannah Gadsby hat einen Multititel-Deal mit Netflix abgeschlossen, in dessen Rahmen sie ein neues Stand-up-Special für den Streamer aufzeichnen wird, zusätzlich zur Moderation und Produktion eines weiteren Multicomic-Specials mit geschlechtsspezifischen Comedians. Gadsbys neues einstündiges Special wird 2023 Premiere haben und stammt aus dem australischen Teil ihrer jüngsten Welttournee mit dem Titel «Body of Work». Es wird Gadsbys drittes Stand-up-Comedy-Stück für Netflix sein, nach den Specials «Nanette», das 2018 zum Phänomen wurde, und «Douglas» aus dem Jahr 2020.Das Multicomic-Special wird im nächsten Jahr aufgezeichnet, der Zeitpunkt der Premiere wird noch bekannt gegeben. Neben dem Fokus auf Darsteller verschiedener Geschlechteridentitäten wird die Besetzung auch aus mehreren Ländern stammen."In dem Bestreben, eine Tür weiter zu öffnen, für die ich selbst kämpfen musste, werde ich eine Sendung auf Netflix kuratieren und moderieren, in der sechs neue, geschlechterdifferenzierte Comedians vorgestellt werden", sagte Gadsby. "In einer notorisch transphobischen Branche möchte ich die Möglichkeiten für genderqueere Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt erweitern und die Vielfalt des Angebots für das Publikum auf einer der größten Comedy-Plattformen ausbauen. In Verbindung mit einer Mentoren-Initiative für diese aufstrebenden Comics zielt das Programm darauf ab, die berufliche Entwicklung einer Bevölkerungsgruppe zu fördern, die immer noch darum kämpft, dass ihre Stimme gehört wird. Aufgezeichnet in einem einzigen Durchgang in Großbritannien im Jahr 2023, wird dies eine Chance für die Welt sein, diese Stimmen zum ersten, aber definitiv nicht zum letzten Mal zu hören."