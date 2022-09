CBS bestellt 25. «Big Brother»-Staffel

US-Fernsehen

Direkt im Anschluss an das Finale, verkündete Moderatorin Juie Chen-Moonves die guten Nachrichten.

wurde für die 25. Staffel bei CBS verlängert. Die Ankündigung erfolgte unmittelbar nach dem Ende von Staffel 24. "Ein großes Dankeschön an alle unsere Hausgäste für einen absolut unglaublichen Sommer", sagte Serienmoderatorin Julie Chen-Moonves in einer auf Twitter geposteten Nachricht."Ich weiß. Ich werde die Show auch vermissen, aber ich habe einen tollen Plan. Verbringen Sie diesen Herbst einige Zeit damit, andere CBS-Wettbewerbssendungen zu sehen. Wir haben «Survivor», wir haben «The Amazing Race», und jetzt haben wir «The Real Love Boat». Das wird Sie auf den nächsten Sommer vorbereiten. Ja, das stimmt! Wir kommen für unsere 25. Staffel der Show zurück."Staffel 24 der langjährigen Wettbewerbsserie ging am Sonntagabend zu Ende. Die drei verbleibenden Hausgäste – Taylor Hale, Monte Taylor und Matthew Turner – nahmen an ihren letzten Head-of-Household-Wettbewerben teil, während die letzten beiden vor der Jury ihre Argumente für den Sieg vortrugen.