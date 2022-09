«Supersex»: Netflix dreht Format über Porno-Weltstar Rocco Siffredi

International

Der Italiener, der in seinem Heimatland Kultstatus besitzt, ist in der Porno-Branche sehr bekannt. Jetzt lässt Netflix eine Serie drehen.

Rocco Siffredi hat in über tausend Filmen mitgespielt, die es mit Sicherheit auch in Zukunft nicht ohne Altersbeschränkung zu sehen gibt. Obwohl er zahlreiche Preise bekam, wurde er nie für einen anspruchsvollen Film gecastet. Siffredi ist eine Ikone in der amerikanisch-westeuropäischen Pornobranche. Sein Leben ist das Thema in der neuen Netflix-Serie, diese wird nun in Rom gedreht.Das Drama mit sieben Episoden ist frei nach dem wahren Leben von Siffredi, der mehr als 1.500 Erwachsenen-Filme gedreht hat, gestaltet. Sein in Budapest ansässiges Unternehmen Rocco Siffredi Prods. ist ein Kraftwerk der Pornoindustrie. «Supersex» wird sich mit Siffredis Familie, seinen Ursprüngen, seiner Beziehung zur Liebe und "dem Ausgangspunkt und dem Kontext, der ihn dazu brachte, seinen Weg in die Pornografie einzuschlagen, befassen", heißt es in der Ankündigung.Interessanterweise hat Siffredi aber auch zwei Arthouse-Filme gedreht, nämlich Catherine Breillats «Romance» und «Anatomie der Hölle». Siffredi war auch Gegenstand des Dokumentarfilms «Rocco», bei dem das französische Regieduo Thierry Demaiziere und Alban Teurlai Regie führte und der 2016 auf dem Filmfestival von Venedig gezeigt wurde.Im Mittelpunkt von «Supersex», das von The Apartment, einer Fremantle-Firma, und Groenlandia, einem Unternehmen der Banijay-Gruppe, produziert wird, stehen unbekannte Aspekte des italienischen Pornostars, der von dem italienischen Star Alessandro Borghi gespielt wird. Die Serie wurde von der bekannten italienischen Drehbuchautorin Francesca Manieri entwickelt und geschrieben, die als militante Feministin bekannt ist. Der Film wird als "eine tiefgründige Geschichte beschrieben, die sich durch sein Leben seit seiner Kindheit zieht", heißt es in einer Erklärung von Netflix