«And Just Like That» kann sich weiterhin nicht behaupten

Quotennews

Die Ausstrahlung im deutschen Free-TV hat auch in der dritten Woche mit einigen Problemen zu kämpfen.



Der «Sex and The City»-Nachfolgerkonnte bei der deutschen Erstausstrahlung bei VOX die Erwartungen bislang nicht ganz erfüllen. Nach einer zufriedenstellenden ersten Woche ging es vergangenen Dienstag deutlich abwärts. So saßen an diesem Abend lediglich 0,60 und 0,57 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm, was schwache Resultate von jeweils 2,2 Prozent zur Folge hatte. In der Zielgruppe wurden annehmbare 5,7 sowie 5,6 Prozent ermittelt.Die gestrige Ausstrahlung startete wie die aus der Vorwoche geendet war. Mit erneut 0,57 Millionen Zuschauern sank der Marktanteil auf einen neuen Tiefstwert von lediglich ernüchternden 2,1 Prozent ab. In der Zielgruppe markierten 0,30 Millionen Jüngere mit mäßigen 4,7 Prozent Marktanteil ebenfalls den bisherigen Negativrekord. Mit der zweiten Episode des Abends war schließlich zumindest eine Steigerung auf 0,71 Millionen Zusehende sowie maue 2,7 Prozent Marktanteil möglich. Den 0,38 Millionen Umworbenen gelang ebenfalls ein Sprung auf passable 6,2 Prozent.Besonders erfolgreich war hingegen RTLZWEI mit. Mit 1,07 Millionen Fernsehenden wurden starke 4,1 Prozent Marktanteil verbucht. Auch die 0,39 Millionen Werberelevanten landeten bei hohen 6,3 Prozent.schloss sich an und erhöhte bei einer Reichweite von 0,73 Millionen Menschen auf herausragende 5,2 Prozent. Die 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährigen beendeten den Abend mit einer überzeugenden Sehbeteiligung von 7,0 Prozent.